Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Dove si abbatte il maltempo"

Il prossimo fine settimana si preannuncia nuovamente all’insegna dell’instabilità meteorologica, con un’Italia divisa in due dal punto di vista climatico. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , le regioni settentrionali potranno infatti beneficiare di un miglioramento delle condizioni meteo, mentre il Sud e le Isole Maggiori rischiano di essere ancora una volta interessati da una nuova fase di maltempo legata al transito di un ciclone.

Nella giornata di sabato 31 gennaio il Nord e buona parte del Centro saranno protetti dall’alta pressione, che garantirà tempo in prevalenza soleggiato e stabile, accompagnato da temperature in linea con il periodo invernale. Un contesto decisamente più tranquillo rispetto ai giorni precedenti. Diversa, invece, la situazione sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, dove già dalle prime ore del mattino un ciclone in avvicinamento porterà piogge diffuse e venti sostenuti, inizialmente su Sardegna e Sicilia, per poi estendersi gradualmente anche alle aree della terraferma.