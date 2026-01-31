Meteo, Mario Giuliacci: l'ora dei nubifragi, ecco dove colpiranno

Anche nel weekend il maltempo continuerà a interessare diverse regioni italiane, rendendo l’ombrello un accessorio indispensabile per molti. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , una nuova e intensa perturbazione attraverserà infatti la Penisola, portando un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata di sabato 31 gennaio sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Il sole riuscirà a farsi vedere soprattutto sulle Venezie, mentre altrove prevarranno le nubi e le precipitazioni.

Nel corso della giornata le piogge interesseranno in particolare le regioni centrali adriatiche e, scendendo verso sud, coinvolgeranno gran parte del Meridione e delle Isole Maggiori. Proprio in queste aree torna alta l’attenzione per il rischio di fenomeni intensi, con possibili nubifragi su Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni già duramente colpite dal maltempo nei giorni precedenti.