Garlasco, "nel pc di Alberto Stasi foto raccapriccianti": il contenuto della cartella Albert.zip

Le foto trovate nel computer di Alberto Stasi sono state definite “raccapriccianti” dai giudici. A ricordarlo è stato Paolo Reale, ospite a Quarto Grado, intervenuto ancora una volta sul delitto di Garlasco e sugli elementi che ruotano attorno alla condanna di Alberto Stasi per l’uccisione di Chiara Poggi.
Reale, consulente della famiglia Poggi, ha subito voluto chiarire la propria posizione sul materiale pornografico rinvenuto nel pc di Stasi, spesso al centro di polemiche mediatiche. “Non ho mai definito mostruose quelle foto, non c’è scritto da nessuna parte, c’è scritto qualcosa di diverso nelle sentenze”, ha precisato, aggiungendo: “Di queste dozzine di consulenti tecnici che hanno analizzato i pc di Stasi, compresi i periti dell’epoca, nessuno avrebbe visto il contenuto, non fosse altro che ci sono le slide che sono state messe proprio per mostrare i contenuti del computer”.
Secondo Reale, attorno a questo aspetto si è costruita una narrazione distorta. “Una strategia di aggressione e denigrazione verso i consulenti che lavorano per la famiglia della vittima, che avviene in maniera sistematica, ma qualcuno tradisce l’ignoranza delle sentenze stesse”, ha denunciato, citando testualmente la decisione dei giudici: “Una frasetta di pagina 121, sentenza di appello bis, quindi 2014, ‘…anche raccapriccianti e foto erotiche di ragazzine’, questa è la frase di appello bis, non è la valutazione di Paolo Reale”.
Ampio spazio è stato dedicato anche al file Albert.zip, contenente tre video intimi di Stasi e Chiara. “Questo trasferimento del video è avvenuto il 2 giugno 2007. Questo file viene copiato nel pc di Chiara e poi viene cancellato, c’è una traccia di cancellazione di questo file che non è più recuperabile nei contenuti, ma si vede che è transitato da lì”. E ha escluso ipotesi circolate negli anni: “Non esiste alcun tentativo di caricare questo video su Youporn – precisa – non è scritto da nessuna parte, neanche sul documento del RIS”.
Infine, Reale ha parlato della nuova consulenza sulla camminata di Stasi nella villetta. “Stiamo rivedendo a 360 gradi un po’ tutto quello che è stato fatto nell’ambito di questo procedimento e ci siamo resi conto che le perizie del 2009 sulla camminata – che sono incomplete, che si fermavano alla porta a libro – contengono elementi importanti non valorizzati in sentenza e a livello mediatico, e che vanno a rafforzare l’ipotesi che non sia stato possibile percorrere quel tratto senza calpestare alcuna macchia ematica; stiamo lavorandoci, ma non posso svelare il contenuto”.