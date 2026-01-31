Garlasco, bomba della Bruzzone: "L'azione che inchioda Alberto Stasi"

Le incongruenze nel racconto di Alberto Stasi tornano al centro dell’attenzione a Quarto Grado, dove Roberta Bruzzone ha messo in fila una serie di elementi che, a suo giudizio, rendono ancora una volta non credibile la versione fornita dall’ex fidanzato di Chiara Poggi. Al centro delle sue considerazioni, le modalità con cui Stasi avrebbe attraversato la villetta di Garlasco la mattina del 13 agosto 2007 senza sporcarsi di sangue.

Secondo una recente consulenza richiesta dalla famiglia Poggi, le macchie presenti sul pavimento della casa di via Pascoli dimostrano che chiunque fosse entrato in quel contesto non avrebbe potuto evitare di lasciare tracce evidenti sulle scarpe. Un dato che rafforza quanto già stabilito in via definitiva: Stasi non avrebbe potuto essere il semplice scopritore del corpo, ma l’autore dell’omicidio.

È su questo punto che Bruzzone ha annunciato un nuovo approfondimento basato sugli atti processuali. “Ci sono aspetti molto interessanti che non sono mai stati trattati, ci sono elementi che sconfessano Stasi in maniera molto molto evidente”, ha spiegato la criminologa, parlando apertamente di ulteriori bugie nel racconto dell’uomo. In particolare, l’attenzione si concentra su ciò che Stasi sostiene di aver fatto una volta entrato nella villetta. “Ci sono almeno due passaggi nel racconto di Stasi che sono impossibili”, ha affermato Bruzzone nel corso della trasmissione.