Niscemi, crolla una palazzina di tre piani: ci sono altri edifici in bilico

È crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone di Niscemi. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto sul precipizio. A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini. Le abitazioni si sbriciolano lentamente, fino al cedimento definitivo come nel caso della palazzina di tre piani.

Intanto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio per approfondire l'evoluzione del movimento franoso nel territorio comunale di Niscemi. E la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo. Lo comunica in una nota il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. Si vogliono anche proporre, per il post emergenza - ha proseguito il ministero -, "gli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio da movimento franoso" del territorio niscemese.