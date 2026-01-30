La sinistra ci prende per Niscemi: attacca Meloni? Cosa si scopre sul comune franato

A sinistra hanno scambiato il premier Giorgia Meloni per Eolo, il dio dei venti. Altrimenti non si spiega il motivo per cui, come un disco rotto, dal Pd e dal M5S continuano ad addossarle responsabilità politiche, naturali, geofisiche, telluriche- che andrebbero certamente ricercate altrove.

E Niscemi è, purtroppo, diventato il palcoscenico perfetto per questa sceneggiata. Una frana antica, strutturale, riattivata a più riprese nell’arco di tre secoli. Ma nel racconto delle opposizioni tutto viene ridotto a una colpa immediata, recente, governativa. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha dato la disponibilità a riferire alla Camera il 4 febbraio alle 11. Non basta. Pd, M5S e Italia Viva pretendono che sia Giorgia Meloni a presentarsi in Aula. E l’attacco parte frontale sul ministro siciliano della Protezione civile. «Aveva sul suo tavolo il documento che invitava a intervenire», accusa Angelo Bonelli. «L’unica cosa che Musumeci può fare è dimettersi, ha dimostrato la sua totale inadeguatezza».

Il Pd alza il tiro con Marco Sarracino: «Visto che il ponte sullo Stretto non vedrà mai la luce e c’è un miliardo di euro bloccato, proponiamo di usare quelle risorse per l’emergenza», ha spiegato ad Agorà. Poi la sparata ideologica: «Il piano per contrastare i cambiamenti climatici non è stato finanziato perché la destra mondiale, con Trump e in Italia con la Meloni, non ci crede».

Musumeci replica più volte e senza mediazioni. «Sono argomenti da caffè», spiega a Rtl riferendosi a chi propone di sottrarre fondi al Ponte. «Qualcuno vuole farci tornare alle palafitte». Poi la difesa del suo mandato da governatore: «A dicembre 2017 la Sicilia era l’unica Regione italiana senza Autorità di bacino. L’abbiamo realizzata in tre mesi».

Dalla Lega, cannoneggia il vicepremier Matteo Salvini che esclude qualsiasi dirottamento di finanziamenti per il Ponte: «No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna ma senza fermare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero».