Mattarella al Niguarda, visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: "Devono farcela"

Sergio Mattarella all'ospedale Niguarda di Milano per far visita ai feriti della tragedia di Crans-Montana, dove il bar Le Constellation è andato a fuoco la notte di Capodanno. Nel rogo sono morte 41 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Tra vittime e feriti anche diversi italiani. Una visita a sorpresa, fuori dall'agenda ufficiale, quella del presidente della Repubblica, a Milano per la prima tappa inaugurale delle Olimpiadi, questa sera al Teatro alla Scala.

Il capo dello Stato ha parlato con i familiari dei feriti del rogo e con i medici, per informarsi del lungo e difficile percorso di riabilitazione. Con lui né giornalisti né fotografi o cameramen. "Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza", ha detto Mattarella al personale dell'ospedale milanese. E parlando dei ragazzi che sono ricoverati lì, ha detto: "Devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena".