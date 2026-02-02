Libero logo
Mattarella al Niguarda, visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: "Devono farcela"

Mattarella al Niguarda, visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: "Devono farcela"

Sergio Mattarella all'ospedale Niguarda di Milano per far visita ai feriti della tragedia di Crans-Montana, dove il bar Le Constellation è andato a fuoco la notte di Capodanno. Nel rogo sono morte 41 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Tra vittime e feriti anche diversi italiani. Una visita a sorpresa, fuori dall'agenda ufficiale, quella del presidente della Repubblica, a Milano per la prima tappa inaugurale delle Olimpiadi, questa sera al Teatro alla Scala. 

Il capo dello Stato ha parlato con i familiari dei feriti del rogo e con i medici, per informarsi del lungo e difficile percorso di riabilitazione. Con lui né giornalisti né fotografi o cameramen. "Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza", ha detto Mattarella al personale dell'ospedale milanese. E parlando dei ragazzi che sono ricoverati lì, ha detto: "Devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena". 

"È stata una sorpresa e una gioia per i genitori - ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia -. Il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo, e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri". Dopo la tragedia, il presidente della Repubblica aveva partecipato alla commemorazione solenne a Martigny in Svizzera ed era già andato a trovare due adolescenti italiani all'ospedale di Zurigo. Mentre pochi giorni fa, durante la missione negli Emirati Arabi, Mattarella ha abbracciato di persona il padre di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 16 anni che viveva a Dubai con la famiglia.

