Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in arrivo dall'Australia: cosa può accadere

Una delle sorelle di Catherine, la "mamma nel bosco" si prepara a venire in Italia. Psicologa e docente universitaria, la donna dovrebbe arrivare entro qualche giorno in Abruzzo per sostenere Catherine e Nathan, chiamati a presentarsi una volta a settimana dal perito nominato dal Tribunale per la valutazione della loro capacità genitoriale. D'altronde la famiglia deve ancora fare i conti con l'allontanamento dei tre figli dal casolare in campagna deciso, contestualmente alla sospensione della potestà genitoriale per la coppia anglo-australiana, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila.

La donna - stando a quanto riportato dall'Ansa - ha intenzione di far sentire la propria voce a supporto di Catherine circa l'educazione dei tre figli e di raccontare la loro condizione prima del provvedimento di allontanamento del Tribunale. Non si esclude che possa emergere una richiesta al Tribunale per i minorenni di poter far rientrare i bambini, per un periodo, in Australia dai nonni. Intanto, sarebbe stata depositata una prima relazione, dopo il primo incontro della coppia con la consulente tecnica nominata dal Tribunale per una perizia psico-diagnostica, Simona Ceccoli. Incontro al quale, il 30 gennaio scorso, era presente anche il perito di parte, Tonino Cantelmi.