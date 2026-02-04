Scippo, come ti derubano col Pos: l'ultima frontiera

L'ultima frontiera dei borseggiatori? Derubarti senza nemmeno toccarti. Una donna è stata fermata per furto a Sorrento lo scorso agosto. Con sé aveva un Pos portatile, infilato dentro la borsa. In pratica si avvicinava per strada a una vittima ignara e, con l'aiuto di un complice incaricato di distrarre il malcapitato, avvicinava il Pos alle tasche dei pantaloni del soggetto in questione e, in un lampo, gli sfila 50 euro dal conto corrente. Un modus operandi innovativo, che sta diventando a tutti gli effetti la nuova frontiera dello scippo in città.

Come riporta il Corriere della Sera, lo scambio dei dati tra borseggiatore e vittima avviene tramite uno standard internazionale (Iso/Iec 14443) e sfruttando la tecnologia Nfc, la cui sigla inglese (Near Field Communication) ci dice che opera nel "campo vicino". Dunque, il "furto 2.0" in ogni caso non potrà avvenire magicamente a metri di distanza. Con una carta, di credito o debito, il malintenzionato dovrebbe avvicinarsi moltissimo alla tessera, a meno di 4 centimetri.