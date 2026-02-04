Sarajevo, svolta sui "cecchini del weekend": indagato un 80enne friulano

Svolta nell'inchiesta sui cosiddetti "cecchini del weekend", quelli che pagavano per andare a sparare sui civili a Sarajevo tra il '92 e il '95, quando la città era assediata dai serbo-bosniaci. Come riporta l'Ansa, ora figurerebbe come indagato per omicidio volontario continuato e aggravato un 80enne friulano. Si tratterebbe di un ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone, chiamato a comparire per l'interrogatorio lunedì 9 febbraio.

Della vicenda si è parlato molto nei mesi scorsi: negli anni dell'assedio c'erano persone che partivano dall'Italia verso la Bosnia, Sarajevo, per sparare e uccidere cittadini. Tutto solo "per divertimento". Intanto, a Milano è stata aperta un'inchiesta proprio per individuare questi "turisti della guerra". In quel massacro morirono oltre 11mila persone tra il 1993 e il 1995. Le accuse sono omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti.