Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Nizza Monferrato, il cadavere di una 17enne in un canale: sospetto sconvolgente

sabato 7 febbraio 2026
Nizza Monferrato, il cadavere di una 17enne in un canale: sospetto sconvolgente

1' di lettura

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. E' accaduto intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere, un residente della zona che, affacciato dalla finestra, ha notato il cadavere parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo.

Proprio in quell'istante sono arrivati anche gli amici della ragazza con i quali aveva passato la serata. La diciassettenne si era allontanata da loro e, non vedendola tornare, gli amici sono usciti a cercarla. I ragazzi sono scesi nel canale, hanno recuperato il corpo, lo hanno portato a riva, cercando disperatamente di salvare la loro amica, ma non c'e' stato piu' nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato, i vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso. Secondo i primi accertamenti, la giovane non è morta per annegamento. Sul suo corpo sono state trovate numerose ecchimosi compatibili con una morte violenta. A breve sarà disposta l'autopsia della salma. Al momento i carabinieri stanno sentendo gli amici della 17enne. 

tag
nizza monferrato
asti

Asti, vessazioni e insulti razzisti alla materna: sospese due educatrici. Le immagini dei maltrattamenti

In lacrime per il Papa Papa Francesco, la cugina di Asti: "Ci eravamo sentiti pochi giorni fa"

Tempi che corrono Asti, il libro su due padri e utero in affitto: la Lega insorge

ti potrebbero interessare

Brindisi, medico a processo: ha asportatoil surrene sano al posto di quello malato

Brindisi, medico a processo: ha asportatoil surrene sano al posto di quello malato

Cristina Mazzotti, arrestato Calabrò: condannato all'ergastolo, cosa stava per fare

Cristina Mazzotti, arrestato Calabrò: condannato all'ergastolo, cosa stava per fare

Milano-Cortina, Mattarella alla cerimonia in tram: chi c'è come autista, sorpresa svelata

Milano-Cortina, Mattarella alla cerimonia in tram: chi c'è come autista, sorpresa svelata

Redazione
Dl sicurezza, "sempre più un'emergenza": chi dà ragione al governo, le cifre

Dl sicurezza, "sempre più un'emergenza": chi dà ragione al governo, le cifre

Redazione