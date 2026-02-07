Nizza Monferrato, il cadavere di una 17enne in un canale: sospetto sconvolgente

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. E' accaduto intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere, un residente della zona che, affacciato dalla finestra, ha notato il cadavere parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo.

Proprio in quell'istante sono arrivati anche gli amici della ragazza con i quali aveva passato la serata. La diciassettenne si era allontanata da loro e, non vedendola tornare, gli amici sono usciti a cercarla. I ragazzi sono scesi nel canale, hanno recuperato il corpo, lo hanno portato a riva, cercando disperatamente di salvare la loro amica, ma non c'e' stato piu' nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato, i vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso. Secondo i primi accertamenti, la giovane non è morta per annegamento. Sul suo corpo sono state trovate numerose ecchimosi compatibili con una morte violenta. A breve sarà disposta l'autopsia della salma. Al momento i carabinieri stanno sentendo gli amici della 17enne.