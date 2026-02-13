Zoe Trinchero, non solo Alex Manna: ci sono altri 2 ragazzi nel mirino dei pm

C'è una novità sull’omicidio di Zoe Trinchero. Spunta infatti un'ipotesi di favoreggiamento da parte di due amici di Alex Manna per aver tentato il depistaggio delle indagini sull’omicidio della diciasettenne trovata morta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorsi in un canale nel centro di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La conferma è arrivata all’Ansa dall’avvocato Patrizia Gambino, il legale che assiste Manna.
Secondo Gambino le dichiarazioni rese da due amici di Alex, il ragazzo che ha confessato di aver picchiato e gettato in un canale la ragazza, sono state giudicate dal gip Aldo Tirone "inverosimili". I due amici di Alex quella sera sono intervenuti nelle ricerche e sia loro che Alex avrebbero detto ai carabinieri "che era stato un residente della zona, un cittadino di origine marocchina, a indicare a presenza di un corpo nel canale".
Gli approfondimenti investigativi starebbero quindi cercando di capire se le dichiarazioni rese dai due amici fossero o meno un tentativo di depistare le indagini. Intanto i funerali di Zoe si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Sant’Ippolito a Nizza, nel giorno di San Valentino. "Chi non può essere presente partecipi con un minuto di silenzio", ha chiesto il sindaco Simone Nosenzo parlando di dolore collettivo.