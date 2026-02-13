Zoe Trinchero, non solo Alex Manna: ci sono altri 2 ragazzi nel mirino dei pm

C'è una novità sull’omicidio di Zoe Trinchero. Spunta infatti un'ipotesi di favoreggiamento da parte di due amici di Alex Manna per aver tentato il depistaggio delle indagini sull’omicidio della diciasettenne trovata morta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorsi in un canale nel centro di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La conferma è arrivata all’Ansa dall’avvocato Patrizia Gambino, il legale che assiste Manna.

Secondo Gambino le dichiarazioni rese da due amici di Alex, il ragazzo che ha confessato di aver picchiato e gettato in un canale la ragazza, sono state giudicate dal gip Aldo Tirone "inverosimili". I due amici di Alex quella sera sono intervenuti nelle ricerche e sia loro che Alex avrebbero detto ai carabinieri "che era stato un residente della zona, un cittadino di origine marocchina, a indicare a presenza di un corpo nel canale".