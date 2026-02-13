Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Zoe Trinchero, non solo Alex Manna: ci sono altri 2 ragazzi nel mirino dei pm

venerdì 13 febbraio 2026
Zoe Trinchero, non solo Alex Manna: ci sono altri 2 ragazzi nel mirino dei pm

1' di lettura

C'è una novità sull’omicidio di Zoe Trinchero. Spunta infatti un'ipotesi di favoreggiamento da parte di due amici di Alex Manna per aver tentato il depistaggio delle indagini sull’omicidio della diciasettenne trovata morta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorsi in un canale nel centro di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La conferma è arrivata all’Ansa dall’avvocato Patrizia Gambino, il legale che assiste Manna. 

Secondo Gambino le dichiarazioni rese da due amici di Alex, il ragazzo che ha confessato di aver picchiato e gettato in un canale la ragazza, sono state giudicate dal gip Aldo Tirone "inverosimili". I due amici di Alex quella sera sono intervenuti nelle ricerche e sia loro che Alex avrebbero detto ai carabinieri "che era stato un residente della zona, un cittadino di origine marocchina, a indicare a presenza di un corpo nel canale".

Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

Il ventenne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero trovata senza vita questa notte a Nizza Monferrato, ne...

Gli approfondimenti investigativi starebbero quindi cercando di capire se le dichiarazioni rese dai due amici fossero o meno un tentativo di depistare le indagini. Intanto i funerali di Zoe si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Sant’Ippolito a Nizza, nel giorno di San Valentino. "Chi non può essere presente partecipi con un minuto di silenzio", ha chiesto il sindaco Simone Nosenzo parlando di dolore collettivo.

Alex Manna, sono spariti i genitori del killer di Zoe: cosa sta succedendo

Spariti da Montegrosso d'Asti i genitori di Alex Manna, il giovane di 20 anni reo confesso dell'omicidio della 1...
tag
zoe trinchero
nizza monferrato
alex manna
patrizia gambino

La decisione Alex Manna, sono spariti i genitori del killer di Zoe: cosa sta succedendo

Ci risiamo Ilaria Salis usa la morte di Zoe Trinchero per attaccare la destra: "Soffiano sul fuoco del razzismo"

Omicidio a Nizza Monferrato Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

ti potrebbero interessare

Meteo, il ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia: chi avrà un weekend da incubo

Meteo, il ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia: chi avrà un weekend da incubo

Le Ong dichiarano guerra al governo? "Nave fermata", la stangata di Piantedosi

Le Ong dichiarano guerra al governo? "Nave fermata", la stangata di Piantedosi

A28, contromano in autostrada: i poliziotti salgono sull'auto in corsa

A28, contromano in autostrada: i poliziotti salgono sull'auto in corsa

Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Redazione