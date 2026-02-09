Sassari, sequestra e tortura la sua ex per 10 giorni: come la ha ridotta

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni, accusato di sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è la sua fidanzata di 25 anni, trovata in stato di choc e con evidenti segni di percosse all'interno dell'abitazione.L'intervento è scattato nella tarda serata del 6 febbraio 2026, dopo la chiamata al 112 da parte della madre della ragazza, preoccupata per l'impossibilità di contattarla e timorosa che fosse trattenuta contro la sua volontà dal compagno.
I militari, non riuscendo a entrare nonostante i tentativi al citofono, hanno accertato la presenza di persone in casa e sono penetrati dall'esterno grazie a un cestello dei Vigili del Fuoco. All'interno, hanno trovato la giovane visibilmente provata. La ragazza ha raccontato di essere stata segregata per circa dieci giorni, subendo violenze fisiche continue: pugni, schiaffi, lancio di oggetti, spegnimento di sigarette sull'avambraccio, umiliazioni e minacce gravissime (sfigurarla con l'acido o farle bere candeggina). In un episodio punitivo, per un tentativo di fuga, l'uomo le avrebbe rasato i capelli.
Durante la segregazione, le concedeva pochissimo cibo, gettandolo a terra, sputandoci sopra e calpestandolo prima di permetterle di mangiarlo.Le indagini hanno ricostruito un quadro di abusi iniziato almeno tre mesi fa, da quando la relazione si era incrinata. La vittima ha riferito di essere stata costretta ad assumere grandi quantità di psicofarmaci per stordirla, subendo poi abusi sessuali nonostante i tentativi di difesa. La giovane è stata soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove resta ricoverata sotto protezione e supporto per vittime di violenza di genere. L'arrestato, durante la permanenza in caserma, ha dato in escandescenza tentando di aggredire un militare e di impossessarsi di un estintore, ma è stato bloccato. Su disposizione della Procura, è stato trasferito nel carcere di Bancali.L'episodio ha suscitato sgomento, confermando la gravità della violenza di genere e l'importanza dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.