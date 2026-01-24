Ravenna, la Cassazione assolve due stranieri accusati di stupro: "Ubriaca ma consenziente"

La Cassazione archivia definitivamente lo stupro di una 18enne per mano di due cittadini stranieri. La motivazione? "Ubriaca ma consenziente". Per le toghe la ragazza di Ravenna, anche se aveva bevuto, era consenziente la notte nella quale fu filmata da un ragazzo mentre aveva un rapporto con un amico del primo. E così la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’accusa e assolto i due imputati perché "il fatto non costituisce reato". I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con abuso delle condizioni della ragazza, all’epoca 18enne, la quale aveva bevuto vino e superalcolici.
Dopo il collegio penale di Ravenna in primo grado, anche la corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza di assoluzione piena. Secondo l’accusa, la ragazza era stata stuprata e filmata in un appartamento di Ravenna nel quale nell’ottobre 2017 era stata accompagnata a spalla dopo una serata in un locale durante la quale aveva bevuto molto.
I due imputati, oggi di 36 e 35 anni, entrambi di origine straniera, sono rispettivamente un ex atleta del Ravenna calcio, assistito dagli avvocati Francesco Papiani e Raffaella Salsano, e un commerciante d’auto usate, difeso dagli avvocati Silvia Brandolini e Carlo Benini. Il 36enne era indicato come chi aveva incitato l’amico riprendendo la scena con il telefonino e l’altro come chi aveva materialmente abusato della ragazza. Per loro, ai tempo, due differenti gip ravennati avevano deciso per la custodia cautelare in carcere dei sospettati, misure poi annullate dal tribunale della Libertà di Bologna.