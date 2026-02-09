Dl Sicurezza, il sondaggio annichilisce la sinistra: "L'84% degli studenti sta col governo"

Gli studenti stanno col governo: secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, l'84% dei ragazzi è favorevole al decreto Sicurezza, il pacchetto di misure varato dall'esecutivo per contrastare la violenza nelle manifestazioni e non solo. Il 16% ritiene le misure eccessive o sbagliate. Ad avere un impatto più diretto sulla vita quotidiana dei ragazzi è soprattutto l’inasprimento delle pene per chi detiene armi o oggetti atti a offendere, come i coltellini; ma anche il divieto assoluto di vendere coltelli ai minori e la possibilità di comminare sanzioni ai genitori che non vigilano a sufficienza.

A queste misure si aggiungono l’inasprimento delle pene per la resistenza a pubblico ufficiale, il potenziamento del cosiddetto “Daspo urbano”, anche per i minori sopra i 14 anni, e misure più severe contro le occupazioni abusive e i blocchi stradali. "Un giro di vite che punta a disarmare, metaforicamente e letteralmente, le 'baby gang' e i violenti, che spesso terrorizzano i coetanei", si legge in una nota di Skuola.net.