Dl Sicurezza, il sondaggio annichilisce la sinistra: "L'84% degli studenti sta col governo"

Gli studenti stanno col governo: secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, l'84% dei ragazzi è favorevole al decreto Sicurezza, il pacchetto di misure varato dall'esecutivo per contrastare la violenza nelle manifestazioni e non solo. Il 16% ritiene le misure eccessive o sbagliate. Ad avere un impatto più diretto sulla vita quotidiana dei ragazzi è soprattutto l’inasprimento delle pene per chi detiene armi o oggetti atti a offendere, come i coltellini; ma anche il divieto assoluto di vendere coltelli ai minori e la possibilità di comminare sanzioni ai genitori che non vigilano a sufficienza.
A queste misure si aggiungono l’inasprimento delle pene per la resistenza a pubblico ufficiale, il potenziamento del cosiddetto “Daspo urbano”, anche per i minori sopra i 14 anni, e misure più severe contro le occupazioni abusive e i blocchi stradali. "Un giro di vite che punta a disarmare, metaforicamente e letteralmente, le 'baby gang' e i violenti, che spesso terrorizzano i coetanei", si legge in una nota di Skuola.net.
Dal sondaggio, in particolare, è emerso quanto gli studenti percepiscano la necessità di essere tutelati. Il problema, in effetti, c'è: stando ai dati dello studio Espad, realizzato dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, l'anno scorso gli studenti tra i 15 e i 19 anni che hanno usato coltelli e in certi casi altre armi "per ottenere qualcosa da qualcuno" sono circa 87mila, il 3,5% dei 2,5 milioni di ragazzi che frequentano le scuole superiori in Italia.