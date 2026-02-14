Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Garlasco, blitz-Bruzzone a casa Poggi: "Impossibile aprire questa porta"

di
Libero logo
sabato 14 febbraio 2026
Garlasco, blitz-Bruzzone a casa Poggi: "Impossibile aprire questa porta"

1' di lettura

Roberta Bruzzone si è resa protagonista di una attenta analisi nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado. La criminologa, insieme alla giornalista Martina Martagliati, ha avuto accesso per la prima volta alla villetta di Garlasco dove nell'agosto del 2007 è stata assassinata Chiara Poggi. Il suo obiettivo? Ricostruire la dinamica dell'evento e capire se ci sono delle incongruenze con quanto è stato raccontato da Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio della 26enne.

La criminologa si è subito diretta verso la porta a soffietto che conduce alle scale. "Stasi dice di averla trovata chiusa e di averla aperta spingendo sulla fessura centrale, ma guardate, premendo qui è impossibile aprire, è proprio impossibile. Questo meccanismo la chiude definitivamente”, ha spiegato Bruzzone. Secondo lei, il killer "deve averla aperta per gettare il corpo e poi richiusa, dal momento che Stasi dice di averla trovata serrata. Ma non ci sono impronte digitali né sul pomello né sulla superficie”. 

Chiara Poggi-Stasi, l'audio più intimo: "Io assatanata? Il tato non c'è mai..."

Un audio inedito, privatissimo, tra Chiara Poggi e il suo fidanzato Alberto Stasi: a Farwest, il programma condotto da S...

Bruzzone si è poi spostata in bagno, dove il killer si sarebbe recato dopo l'omicidio di Chiara. "È possibile che abbia utilizzato i teli, senza lavarsi le mani, ma utilizzandoli inumiditi per ripulirsi sommariamente e poi lasciare la scena”. Secondo la criminologa, infatti, è possibile che l'assassino abbia verificato le proprie condizioni di imbrattamento di sangue davanti allo specchio.  

Garlasco, chi è Marco Panzarasa e quel "dato rilevante" che pesa come un macigno

...
tag
garlasco
chiara poggi
roberta bruzzone
quarto grado
alberto stasi

Tutta colpa del pizzino Garlasco, chi è Marco Panzarasa e quel "dato rilevante" che pesa come un macigno

Bisticci di coppia Chiara Poggi-Stasi, l'audio più intimo: "Io assatanata? Il tato non c'è mai..."

Si mette male? Garlasco, a Mattino 5 la scoperta sullo scontrino di Sempio: qualcosa non torna

ti potrebbero interessare

Il ladro morto ad Arezzo? Una clamorosa scoperta: ecco chi era

Il ladro morto ad Arezzo? Una clamorosa scoperta: ecco chi era

Sabotaggio sull'alta velocità, l'ira di Salvini: "Nessuno minimizzi"

Sabotaggio sull'alta velocità, l'ira di Salvini: "Nessuno minimizzi"

Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin; il mistero e l'ultima telefonata

Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin; il mistero e l'ultima telefonata

"Il bimbo col cuore bruciato non è più trapiantabile": il parere del Bambin Gesù

"Il bimbo col cuore bruciato non è più trapiantabile": il parere del Bambin Gesù