Garlasco, blitz-Bruzzone a casa Poggi: "Impossibile aprire questa porta"

Roberta Bruzzone si è resa protagonista di una attenta analisi nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado. La criminologa, insieme alla giornalista Martina Martagliati, ha avuto accesso per la prima volta alla villetta di Garlasco dove nell'agosto del 2007 è stata assassinata Chiara Poggi. Il suo obiettivo? Ricostruire la dinamica dell'evento e capire se ci sono delle incongruenze con quanto è stato raccontato da Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio della 26enne.

La criminologa si è subito diretta verso la porta a soffietto che conduce alle scale. "Stasi dice di averla trovata chiusa e di averla aperta spingendo sulla fessura centrale, ma guardate, premendo qui è impossibile aprire, è proprio impossibile. Questo meccanismo la chiude definitivamente”, ha spiegato Bruzzone. Secondo lei, il killer "deve averla aperta per gettare il corpo e poi richiusa, dal momento che Stasi dice di averla trovata serrata. Ma non ci sono impronte digitali né sul pomello né sulla superficie”.