Chiara Poggi-Stasi, l'audio più intimo: "Io assatanata? Il tato non c'è mai..."

Un audio inedito, privatissimo, tra Chiara Poggi e il suo fidanzato Alberto Stasi: a Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile su ai 3, è andato in onda il documento esclusivo che fa luce sul rapporto ironico e disinibito che legava i due giovani, anche in fatto di sesso. Risale all'1 maggio del 2007, poche settimane prima dell'omicidio della ragazza avvenuto la mattina del successivo 13 agosto nella villetta in cui viveva con mamma, papà e fratello in via Pascoli, a Garlasco. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva proprio Stasi, a 16 anni di carcere, pur tra molte polemiche e sospetti. Aumentati dal fatto che a inizio 2025, 18 anni dopo quei tragici eventi, la Procura di Pavia ha deciso di aprire una nuova inchiesta indagando per concorso in omicidio Andrea Sempio, amico di Marco fratello di Chiara all'epoca 19enne. Uno dei possibili moventi che avrebbero spinto Stasi a uccidere la fidanzata sarebbe stato la scoperta di alcuni file pornografici sul suo pc e una successiva lite, degenerata nel sangue.

Gli "innocentisti" sottolineano però come il rapporto tra i due ragazzi su questioni così intime fossero molto spigliate, leggere, e di grande giocosità. Anche questo audio sembra confermare le dinamiche di coppia. Il file era contenuto nel computer di Chiara, in una cartella protetta da password, la ormai famosa Albert.zip. I due fidanzati si prendono in giro, accennano anche alla frequenza dei loro rapporti sessuali.

I due sono in casa. "Il Tato non c’è mai - si lamenta la Poggi, riferendosi a Stasi e chiamandolo con il loro affettuoso nomignolo -. Non ha mai tempo il fine settimana. Ci sono gli appunti, ci sono i suoi c***i, ci sono i suoi amici. Il Tato fa da sé tre volte a settimana. Un giorno sì e un giorno no. Tu capisci questi uomini sono viziati, abituati ad avere sempre quello che vogliono, perché se la fidanzata non gli dà quello che vuole, pagano vanno a tr***e, e lo ottengono tu capirai che io non sono una assatanata".

