Report "chiama", i pm rispondono: perquisizione al Garante Privacy, tutti indagati

Sono in corso le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione. Nel corso dell'attività della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. L'indagine nasce dopo servizi di Report relativi alle spese e ad alcune procedure di sanzioni risultate opache.

'Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante della privacy", scrive Sigfrido Ranucci sul suo profilo Facebook. "In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un'indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio e la mancata sanzione nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban stories", spiega ancora il conduttore di Report.