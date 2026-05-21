Sondaggio Youtrend, FdI vola: +0.4%, il sondaggio che chiude i giochi

Come emerge dall’ultima Supermedia AGI/YouTrend, il centrodestra torna a crescere e recupera un punto percentuale nelle ultime due settimane, avvicinandosi sensibilmente al campo largo. A trainare la coalizione sono soprattutto Fratelli d’Italia e Lega: il partito di Giorgia Meloni sale infatti al 28,2 per cento, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Cresce anche la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,5 per cento e si attesta al 7,1 per cento.

Nel centrodestra aumenta leggermente anche Antonio Tajani con Forza Italia, ora all’8,3 per cento (+0,1), mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi resta stabile all’1,2 per cento. Rimane invariato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, fermo al 3,6 per cento.