Sondaggio Youtrend, FdI vola: +0.4%, il sondaggio che chiude i giochi

Come emerge dall’ultima Supermedia AGI/YouTrend, il centrodestra torna a crescere e recupera un punto percentuale nelle ultime due settimane, avvicinandosi sensibilmente al campo largo. A trainare la coalizione sono soprattutto Fratelli d’Italia e Lega: il partito di Giorgia Meloni sale infatti al 28,2 per cento, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Cresce anche la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,5 per cento e si attesta al 7,1 per cento.
Nel centrodestra aumenta leggermente anche Antonio Tajani con Forza Italia, ora all’8,3 per cento (+0,1), mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi resta stabile all’1,2 per cento. Rimane invariato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, fermo al 3,6 per cento.
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Nel centrosinistra il Partito Democratico perde lo 0,1 per cento e si attesta al 22,2 per cento. Cala invece in maniera più netta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia sul terreno lo 0,7 per cento e scende al 12,5 per cento. Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 6,5 per cento.
Tra le altre forze politiche, Azione di Carlo Calenda rimane ferma al 3,0 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cresce leggermente al 2,5 per cento (+0,1). Sale dello 0,1 per cento anche Più Europa di Riccardo Magi, che raggiunge l’1,5 per cento.
Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra sale al 44,9 per cento, recuperando un punto percentuale e riducendo quasi completamente il distacco dal campo largo, che scende al 45,2 per cento con un calo dello 0,6 per cento.