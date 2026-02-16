Garlasco, Andrea Sempio nega tutto al Tg1: "Non l'ho mai visto"

"Le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati dell'incidente probatorio, dimostrano sempre la stessa cosa, la mia versione dell'altra volta". A dirlo in un'intervista al Tg1 Andrea Sempio, a un anno dalla riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia potrebbe chiedere il processo per Sempio.

"Se sono preoccupato? Di sicuro non sono tranquillo perché in una situazione del genere nessuno può esserlo: che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa messa in conto, se ci sarà l'affronteremo. Ma la richiesta di rinvio a giudizio - ha sottolineato - non è una certezza che ci sarà il processo". "Il video intimo di Chiara e Alberto Stasi? Non l'ho mai visto. Nè io, nè nessuno degli amici che frequentavano la casa di Chiara l'abbiamo mai visto", ha ribadito Sempio.