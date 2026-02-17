Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Perugia, 51enne muore in casa e viene divorato dai suoi pitbull

martedì 17 febbraio 2026
Perugia, 51enne muore in casa e viene divorato dai suoi pitbull

1' di lettura

Dramma a Gualdo Tadino. In provincia di Perugia un uomo di 51 anni è morto - probabilmente a causa di un malore - e il suo corpo sarebbe stato mangiato dai suoi tre pitbull. Gli animali erano rimasti senza acqua né cibo per giorni. Motivo per cui si sarebbero cibati della salma del padrone.

La vicenda è emersa con l'arrivo dei carabinieri nella casa, dopo che alcuni parenti dell'uomo - non sentendolo - hanno dato l'allarme. I militari, giunti nell'abitazione del 51enne a Rigali, nel comune di Gualdo Tadino, si sono subito insospettiti dall'odore forte e persistente che proveniva dall'interno dell'abitazione. A quel punto i carabinieri hanno sfondato la porta e trovato il corpo senza vita dell'uomo. Il 51enne era riverso a terra. Il corpo era dilaniato. Oltretutto i cani mostravano segni di agitazione e ferite evidenti. La procura di Perugia ha comunque disposto l'esame autoptico sulla salma della vittima al fine di ricostruire con esattezza le cause del decesso e la sequenza temporale degli eventi.  

Acerra, uccisa a 9 mesi dal pitbull: i dettagli-choc dell'autopsia

Si torna alla tragedia avvenuta ad Acerra, nel Napoletano, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, la bimba di nove mesi...

"Era un uomo dedito alla cura dei suoi tre cani", lo ricordano vicini e conoscenti che a Tgcom24 parlano di una persona "apparentemente tranquilla". I cani, intanto, sono stati presi in carico dal servizio veterinario della Usl Umbria 1 che provvederà alla loro custodia e valutazione sanitaria. 

Pitbull azzanna bimbo di 13 mesi: tragedia a Scafati

Attimi di paura a Scafati, in provincia di Salerno, dove un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famigl...
tag
perugia
gualdo tadino

Violenza a Perugia Perugia, aggredisce due donne? Per l'immigrato finisce male

Follia a Perugia Perugia, 32enne non si ferma all'alt e finisce fuori strada: cosa gli trovano in auto

Il delitto Perugia, ragazzo ucciso in un parcheggio dell’università: coltellate alla gola

ti potrebbero interessare

Bimbo col cuore bruciato, Meloni telefona alla mamma: "Avrete giustizia"

Bimbo col cuore bruciato, Meloni telefona alla mamma: "Avrete giustizia"

Bologna, gli insulti dell'influencer polacca: "Sporca, puzza, la città più disgustosa"

Bologna, gli insulti dell'influencer polacca: "Sporca, puzza, la città più disgustosa"

Bimbo con il cuore bruciato, l'ipotesi estrema del "Berlin heart"

Bimbo con il cuore bruciato, l'ipotesi estrema del "Berlin heart"

Redazione
Bimbo col cuore bruciato, superteste in procura: l'errore dietro il dramma

Bimbo col cuore bruciato, superteste in procura: l'errore dietro il dramma