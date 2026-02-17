Perugia, 51enne muore in casa e viene divorato dai suoi pitbull

Dramma a Gualdo Tadino. In provincia di Perugia un uomo di 51 anni è morto - probabilmente a causa di un malore - e il suo corpo sarebbe stato mangiato dai suoi tre pitbull. Gli animali erano rimasti senza acqua né cibo per giorni. Motivo per cui si sarebbero cibati della salma del padrone.

La vicenda è emersa con l'arrivo dei carabinieri nella casa, dopo che alcuni parenti dell'uomo - non sentendolo - hanno dato l'allarme. I militari, giunti nell'abitazione del 51enne a Rigali, nel comune di Gualdo Tadino, si sono subito insospettiti dall'odore forte e persistente che proveniva dall'interno dell'abitazione. A quel punto i carabinieri hanno sfondato la porta e trovato il corpo senza vita dell'uomo. Il 51enne era riverso a terra. Il corpo era dilaniato. Oltretutto i cani mostravano segni di agitazione e ferite evidenti. La procura di Perugia ha comunque disposto l'esame autoptico sulla salma della vittima al fine di ricostruire con esattezza le cause del decesso e la sequenza temporale degli eventi.