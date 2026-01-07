Pitbull azzanna bimbo di 13 mesi: tragedia a Scafati

Attimi di paura a Scafati, in provincia di Salerno, dove un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia. Il pitbull, dopo l’episodio, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Il bimbo non è in pericolo di vita, ma solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi. Il bambino, trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, sarebbe stato morso alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scafati, che stanno indagando per ricostruire l’accaduto e chiarire, in particolare, le cause che hanno spinto il cane ad aggredire il bambino.

"Episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull'adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all'interno delle mura domestiche", ha commentato il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. E ancora: "Esprimiamo - ha aggiunto sempre all'Ansa - la nostra vicinanza alla famiglia coinvolta, che personalmente non conosciamo. Ribadiamo infine l'importanza di rispettare e far rispettare quanto già previsto dal nostro regolamento comunale sulla corretta conduzione dei cani nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli stessi animali".