Bimbo con il cuore bruciato, il super-consulente: "Se non c'è nulla da fare, dobbiamo ammetterlo"

Il piccolo oggi è i n coma farmacologico , collegato all' Ecmo , il macchinario che supplisce alla funzione del nuovo cuore, che non funziona. "Voglio essere sincero - spiega il professor Pace -: un corpo attaccato all'Ecmo può sopravvivere bene anche un paio di settimane. Oltre questo limite, è molto difficile che non si sia sviluppata una compromissione di altri organi , soprattutto reni, fegato, polmoni e cervello", spiega al Corriere della Sera.

"I bambini sono estremamente complessi e la loro capacità di recupero è spesso al di sopra delle aspettative. Oggi, però, è impossibile ipotizzare uno scenario senza aver analizzato personalmente il caso, insieme a tutti i colleghi che hanno risposto all'appello del Monaldi", aggiunge. Il Monaldi ha già chiesto e ottenuto un primo consulto al Bambino Gesù di Roma, per il quale il piccolo non sarebbe trapiantabile.

"Non importa. Il grande lavoro che dobbiamo fare oggi, anche in maniera un po' cinica, è arrivare a una prognosi neutrale, basata esclusivamente sul quadro clinico che osserveremo, senza farci influenzare dalla singola storia, tanto meno da diagnosi già espresse nelle scorse settimane", chiarisce il dottore, secondo cui lo scenario migliore sarebbe "l'assenza di ulteriori compromissioni d'organo oltre al cuore. Anche in questo caso, però, bisogna fare un passo indietro. Anche in presenza di un cuore compatibile, non è scontato che il candidato giusto a riceverlo sia il piccolo. A decidere è la probabilità di sopravvivenza e di guarigione tra i vari malati in attesa di trapianto".