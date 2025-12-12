Dritto e Rovescio, Manzini smonta il reddito M5s: "Grosso danno"

"Il Movimento 5 Stelle ha creato un grosso danno con il reddito di cittadinanza". A dirlo è Francesca Manzini, comica ed già conduttrice di Striscia la Notizia. Ospite di Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio, Manzini porta a esempio la storia della cugina: "Ne ha usufruito, si è accontentata dell'entrata e non accettava altre mie offerte". Poi, parlando della patrimoniale tanto cara alla sinistra: "Più tassi i ricchi, più questi vanno via".

Ad ammettere gli errori del cavallo di battaglia grillino anche l'ex M5s Vincenzo Spadafora. "Sono stati fatti degli errori col reddito di cittadinanza ma quante famiglie grazie a quel provvedimento hanno avuto una vita dignitosa e migliore? Bisogna dare le stesse opportunità a tutti".