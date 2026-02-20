"Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps": bomba della Bbc

Non solo Elisa Claps e la sua vicina di casa in Inghilterra: Danilo Restivo potrebbe aver ucciso anche un'altra ragazza, una studentessa coreana. "E in carcere da anni potrebbe esserci un innocente”: ha detto Federica Sciarelli a Chi l’ha visto su Rai 3. Il caso per cui è più noto il killer è quello della 16enne Elisa Claps, uccisa da Restivo il 12 settembre del 1993 nella chiesa della SS. Trinità a Potenza. Il corpo della vittima è stato ritrovato 17 anni dopo proprio lì, nel sottotetto della chiesa.
Dopo qualche tempo dall'omicidio della giovane, Restivo è stato spedito dalla famiglia nel sud dell’Inghilterra. Lì il 12 novembre del 2002 ha ucciso la sua vicina di casa. Heather Barnett, una sarta di Bournemouth. A scoprire il cadavere, nel bagno di casa, i due figli minorenni della donna. Restivo è stato quindi condannato per entrambi i delitti. Adesso però ne spunta un altro. "C’è un altro delitto in cui sembra coinvolto ed è quello di una studentessa coreana, di nome Jong-Ok Shin, morta assassinata in un parco il 12 luglio del 2002”, stando a quanto sostenuto da un’inchiesta della Bbc.
Per l’omicidio della giovane è stato condannato un altro uomo, Omar Benguit. Un duro reportage della Bbc ora “svela che le testimonianze (contro Benguit, ndr) sono fasulle e che sarebbe stato Restivo a compiere anche questo delitto”, ha spiegato la Sciarelli. “Tutto porta a Restivo non solo per i 13 testimoni che accusavano e che poi hanno ritrattato, ma è incredibile come non si intervenga su questo scempio. Ci sono tanti elementi che portano a Danilo Restivo, io sono assolutamente convinto sia riconducibile a lui anche questo delitto”, ha detto il fratello di Elisa, Gildo Claps, in collegamento con la trasmissione di Rai 3.