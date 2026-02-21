Domenico, gli sciacalli sul bimbo morto a Napoli: "È una truffa", la denuncia della madre

"Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico. Se ne occuperà il mio avvocato. Voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini", ha spiegato. La donna ha anche invitato a non fidarsi di eventuali richieste di denaro a nome della famiglia: "Sono truffe, non ascoltate quello che sta uscendo". Una denuncia che aggiunge orrore a una storia già di per sé impossibile da metabolizzare: anche su una tragedia del genere volteggiano degli sciacalli, gente senza scrupoli pronta a lucrare - o meglio - a rubare su quanto accaduto.

È finita all’alba la battaglia di Domenico , il bimbo dal cuore bruciato dal ghiaccio secco. Dopo settimane di ricovero in coma nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo è morto nella prima mattina di sabato 21 febbraio. La fine di una storia atroce, una vicenda che ha scosso l'Italia. Subito dopo la morte di suo figlio, la madre Patrizia ha lanciato un appello e annunciato un’iniziativa in memoria del figlio.

Tant'è, la vicenda del bimbo era iniziata il 23 dicembre 2025, quando Domenico era stato sottoposto a un trapianto di cuore. L’organo, secondo quanto emerso, è stato danneggiato durante il trasporto a causa del ghiaccio secco, compromettendo irrimediabilmente l’intervento che avrebbe dovuto salvargli la vita. Il cuore gli fu però ugualmente trapiantato e da quel momento il bambino non si è più ripreso ed era rimasto in coma.

"Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra", ha spiegato l’avvocato della famiglia ai cronisti. E' stato proprio il legale a dare per primo, in diretta tv, la notizia della morte del bimbo. Poco dopo è arrivata la comunicazione ufficiale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli: "Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche".