Morte di Domenico, la famiglia contro il chirurgo: "Non si è nemmeno fatto vedere"

“Di fronte al dramma del piccolo Domenico e al dolore della famiglia c’è solo cordoglio, commozione e profondo rispetto per la madre e i familiari”: a dirlo i legali Alfredo Sorge e Vittorio Manes, difensori del dottor Guido Oppido, il primario dell'ospedale Monaldi che ha operato il piccolo Domenico lo scorso 23 dicembre. Il bambino, 2 anni e mezzo, è morto all'alba di oggi, sabato 21 febbraio, dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato.
“Come difensori – hanno aggiunto gli avvocati – attendiamo fiduciosi la ricostruzione degli eventi che gli inquirenti e gli accertamenti tecnici sapranno certamente offrire. Siamo convinti, in ogni caso, che il nostro assistito abbia fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso e tutto quanto era umanamente possibile per salvare la vita del piccolo, lottando contro il tempo e i minuti”.
Intanto, la famiglia della vittima ha voluto far notare l'assenza del primario al Monaldi questa mattina: "Il dottor Guido Oppido, fino a ieri curante del piccolo Domenico e presente in tutte le ultime fasi della sua vicenda, stamattina non era neanche presente in ospedale a manifestare cordoglio alla famiglia. Siamo sconcertati dalla nota che abbiamo letto", ha detto a LaPresse Francesco Petruzzi, l'avvocato dei genitori di Domenico. La difesa ha sottolineato che la rimozione dall’incarico è avvenuta solo ieri spiegando che il dottor Oppido "è stato presente in tutte le fasi, partecipando anche alle riunioni dell'Heart Team e ha orientato tutte le decisioni cliniche sul bambino. Excusatio non petita, accusatio manifesta”.