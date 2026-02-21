Morte di Domenico, la famiglia contro il chirurgo: "Non si è nemmeno fatto vedere"

“Di fronte al dramma del piccolo Domenico e al dolore della famiglia c’è solo cordoglio, commozione e profondo rispetto per la madre e i familiari”: a dirlo i legali Alfredo Sorge e Vittorio Manes, difensori del dottor Guido Oppido, il primario dell'ospedale Monaldi che ha operato il piccolo Domenico lo scorso 23 dicembre. Il bambino, 2 anni e mezzo, è morto all'alba di oggi, sabato 21 febbraio, dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato.

“Come difensori – hanno aggiunto gli avvocati – attendiamo fiduciosi la ricostruzione degli eventi che gli inquirenti e gli accertamenti tecnici sapranno certamente offrire. Siamo convinti, in ogni caso, che il nostro assistito abbia fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso e tutto quanto era umanamente possibile per salvare la vita del piccolo, lottando contro il tempo e i minuti”.