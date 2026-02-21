Bimbo morto a Napoli, orrore sulla pagina per il "No": cosa scrivono contro Meloni

A sinistra fanno polemica contro la premier Giorgia Meloni anche per il caso del bambino di Napoli, Domenico di 2 anni, morto dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato lo scorso dicembre. Qualche giorno fa aveva cominciato Andrea Scanzi, dopo che la presidente del Consiglio aveva telefonato alla mamma del piccolo per esprimerle la sua vicinanza. “Capisco benissimo che Giorgia Meloni abbia voluto telefonare alla madre del bambino. È un dramma atroce che non può colpire chiunque abbia ancora un po’ di amore e sensibilità. Sarebbe però molto più redditizio ed efficace se, invece di limitarsi a telefonare, il governo Meloni capisse una volta per tutte che la PRIMA priorità di questo paese è la sanità pubblica, ormai devastata e ridotta allo stremo, e che quindi mettesse (sul serio: non con le calcolatrici rotte come da Vespa) risorse – e risorse ancora – sulla sanità pubblica…”, aveva scritto il giornalista.

In generale, però, lui non è stato il solo a cercare una sorta di nesso tra malasanità e governo. Da giorni sui social si leggono commenti del tipo: “Meloni, vergogna!“, “Pensa alla sanità, invece che a telefonare”, “Che vergognoso spot”. E oggi, giorno della morte del piccolo, la polemica si è riaccesa. A far discutere, come fatto notare dal Secolo d'Italia, soprattutto un post comparso su una pagina politica, "Compagno è il Mondo, Democratici Progressisti Ecologisti con Bersani", dedicata alla campagna referendaria per il “No” alla riforma della giustizia.