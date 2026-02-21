Domenico, l'avvocato della famiglia: "Omicidio volontario, non colposo"

"Si spera che una volta chiuse le indagini, si proceda per omicidio volontario e non colposo. Dall'esame della cartella clinica ci sono tutti i presupposti per far sì che si configuri il dolo eventuale": lo ha detto, in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia di Domenico, il bambino di 2 anni morto questa mattina dopo un calvario durato quasi due mesi. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando al piccolo, all'ospedale Monaldi di Napoli, è stato trapiantato un cuore danneggiato. Da lì settimane trascorse in terapia intensiva nella speranza di una notizia positiva, che alla fine però purtroppo non c'è stata.

"Vi assicuro che è plausibilissimo il configuramento del dolo eventuale, che comporta l'omicidio volontario e non l'omicidio colposo", ha aggiunto il legale. In collegamento con il talk anche la mamma del piccolo, la signora Patrizia, che ha annunciato: "Voglio fare questa fondazione col suo nome per non dimenticarlo e per aiutare i bambini che hanno avuto problemi di sanità e per i trapianti, per aiutare ad andare avanti col trapianto".