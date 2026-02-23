Meteo, "anomalie fino a 10 gradi": cosa sta per accadere

"Primavera anticipata"? Forse, ma sicuramente non per tutti. Dopo un weekend piovoso e perturbato, sul fronte meteo ci si aspetta un miglioramento sensibile nei prossimi giorni grazie all’anticiclone.

Secondo gli esperti di MeteoGiuliacci, il sito fondato dal meteorologo Mario Giuliacci, dalla giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, perlomeno fino al prossimo giovedì è lecito attendersi "stabilità, cieli soleggiati e temperature piacevoli. Si tratterà - si legge - di una sorta di stasi meteorologica quindi con l’assenza della ventilazione assisteremo alla formazione di nebbia e nubi basse specialmente sulla Pianura Padana e sui litorali della Liguria".

Clima quasi primaverile "sulle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori" ma da venerdì 27 "sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, si registrerà un leggero calo delle temperature". Nessuna svolta clamorosa in negativo, tuttavia: le precipitazioni piovose "potranno coinvolgere solo la Liguria e le Prealpi. Sul resto avremo una situazione più asciutta".

Secondo il Centro Meteo Italiano, invece, i prossimi giorni non vedranno sostanziali variazioni con un promontorio di matrice subtropicale che trasporterà aria piuttosto calda per il periodo prima sull'Europa occidentale e poi su quella orientale. Attese anomalie di temperatura anche di 8-10 gradi sul vecchio continente con anticipo di primavera. Qualche grado in meno per la nostra Penisola dove comunque le temperature saranno sopra media almeno fino al weekend. Per il fine settimana a cavallo tra febbraio e marzo confermato ancora condizioni di tempo asciutto grazie all'alta pressione. Temperature che con i primi giorni della primavera meteorologica potrebbero riportarsi vicino alle medie.