Gela, martellate in testa a ricreazione: orrore del 15enne, sangue a scuola

giovedì 26 febbraio 2026
Ancora un terrificante fatto di cronaca dalle scuole del nostro Paese. Poteva trasformarsi in tragedia l'aggressione di questa mattina, giovedì 26 febbraio, all'istituto professionale Ettore Maiorana di Gela in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Uno studente di 15 anni si è scagliato durante la ricreazione contro un coetaneo colpendolo con un colpo di martello alla testa. Fortunatamente i due ragazzini sono stati subito divisi e la situazione è tornata alla normalità.

La vittima è stata soccorsa e portata in pronto soccorso all'ospedale di Gela dove è ancora in osservazione. I medici gli hanno fatto tutti gli esami per scongiurare lesioni interne. A quanto si apprende il martello avrebbe colpito di striscio la testa del giovane studente. Per i sanitari le sue condizioni non sono gravi. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Gela guidati da Emanuele Giunta che stanno cercando di ricostruire la dinamica e il movente dell'aggressione.

Subito dopo il quindicenne è stato portato negli uffici del commissariato e verrà sentito nel pomeriggio dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. Una cosa già accertata è che l'aggressore questa mattina è andato a scuola con il martello nello zaino. Quindi il gesto era stato preparato ad hoc dallo studente. 

