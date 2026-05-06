Controllo di polizia, "non sa chi sono io" a un agente? La sentenza che cambia tutto

Dire a un agente "non sa chi sono io" non è reato. Lo conferma una sentenza, quella che riporta il numero 14801 del 23 aprile 2026. La Cassazione ha infatti delimitato con precisione i confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale, escludendone la configurabilità in presenza di condotte meramente oppositive e frasi ritenute prive di reale contenuto intimidatorio. Come riportato da Brocardi.it, "durante un controllo stradale avvenuto il 3 luglio 2024, un automobilista avrebbe assunto, secondo le Forze dell’ordine, un atteggiamento ostile e poco collaborativo.

Secondo quanto riportato nell’annotazione di polizia giudiziaria, l’uomo, una volta sceso dal veicolo, si sarebbe mostrato scontroso, avrebbe gesticolato in maniera agitata, tentando di sottrarsi al controllo e avrebbe pronunciato alcune frasi rivolte agli agenti, tra cui 'non sapete con chi avete a che fare' e 'togliti la divisa e vediamo'".