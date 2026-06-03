Ci mancava solo l'emergenza topi in città

Creano repulsione e terrore, si nutrono di tutto quello che capita loro a tiro e soprattutto sono estremamente prolifici. Sono i topi - o come li chiamano i milanesi in dialetto i ‘ratt’ - e sembrano destinati a diventare protagonisti dell’estate 2026. Segnalazioni della loro comparsa arrivano infatti ormai quotidianamente da molte parti della città tanto che qualcuno parla ormai apertamente di vera e propria “emergenza”. Ma quali sono i quartieri più interessati dall’arrivo di quelli che il naturalista svedese Carl Linneus classificò con il nome scientifico di “mus musculus”? Stando agli allarmi dei residenti, i roditori sembrano avere preso di mira in particolare alcune stazioni della metropolitana. Come la zona della M1 di Bisceglie e quella della M3 di Crocetta dove la situazione è diventata talmente pressante che gli stessi sindacati dei lavoratori Atm sarebbero scesi in campo scrivendo all’azienda una lettera per denunciare il problema. Una situazione analoga si registra poi a Lambrate dove sul lato esterno della stazione si sono registrate diverse presenze indesiderate.

Così come “frequentatissime” dai topo risulterebbero le adiacenti piazza Gobetti e piazza Bottini dove, anche in pieno giorno, è possibile vedere le piccole sagome brune dei roditori muoversi velocemente ignorando del tutto le trappole. Atm, dal canto suo, fa una derattizzazione costante e ciclica con una società specializzata di tutte le zone di sua competenza. Ma il problema sembra di difficile soluzione e non riguarda più soltanto le aree limitrofe a metropolitane e stazioni. Segnalazioni arrivano anche da alcune case gestite da MM nel quartiere Gallaratese come quelle in via Degli Appennini ai civici 94, 96 e 98 e da quelle di via Alex Visconti. Criticità sono segnalate inoltre in Via Simone Saint Bon, zona Baggio. Stessa cosa per alcune case Aler al quartiere Calvairate dove in via degli Etruschi 2, in via Faà di Bruno 5 e in piazzale Cuoco 7 la gente non ne può più tanto che qualcuno - incredibile ma vero- ha pensato bene di mettersi alla finestra a miagolare nella speranza che questo possa tenere alla larga i roditori. E come dargli torto? La situazione in questi luoghi è effettivamente drammatica dal momento che le cantine- ormai inagibili e abbandonate - rendono ogni tentativo di derattizzazione quasi impossibile. Senza contare poi che i roditori sono riusciti a mangiarsi anche i cavi della fibra ottica che però i manutentori - secondo il racconto degli inquilini- si rifiutano di aggiustare per paura di essere aggrediti.