Milano, intercettato segnale radio in farsi: "Per un agente iraniano?"

"Un radioamatore di Milano avrebbe intercettato un messaggio criptato in lingua farsi e numeri, forse destinato ad agenti iraniani all’estero". Lo scrive Ilario Piagnerelli, inviato Esteri per RaiNews24. Il riferimento è alla misteriosa stazione radiofonica in lingua Farsi (noto anche come persiano) che sarebbe stata intercettata a Milano da un radioamatore locale. La notizia sta circolando in rete nelle ultime ore e, secondo gli appassionati di comunicazioni, nell'intercettazione ci sarebbe un messaggio criptato che conterrebbe le parole "Attenzione. Attenzione" e poi una serie di numeri.

Stando alle prime informazioni la trasmissione sarebbe stata rilevata sulla frequenza di 7910 kHz e ricevuta a Milano alle 18:00 UTC del 3 marzo 2026. Lo stesso Shortwave Observer ha però invitato alla prudenza nell’interpretazione del segnale, sottolineando che l’uso della lingua persiana non implica automaticamente che l’emittente sia situata in Iran.

