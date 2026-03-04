Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano, intercettato segnale radio in farsi: "Per un agente iraniano?"

mercoledì 4 marzo 2026
Milano, intercettato segnale radio in farsi: "Per un agente iraniano?"

2' di lettura

"Un radioamatore di Milano avrebbe intercettato un messaggio criptato in lingua farsi e numeri, forse destinato ad agenti iraniani all’estero". Lo scrive Ilario Piagnerelli, inviato Esteri per RaiNews24. Il riferimento è alla misteriosa stazione radiofonica in lingua Farsi (noto anche come persiano) che sarebbe stata intercettata a Milano da un radioamatore locale. La notizia sta circolando in rete nelle ultime ore e, secondo gli appassionati di comunicazioni, nell'intercettazione ci sarebbe un messaggio criptato che conterrebbe le parole "Attenzione. Attenzione" e poi una serie di numeri. 

Firenze, "perché prima stavate zitti?": l'iraniana che imbarazza i pacifisti di sinistra

Un fuori programma abbastanza imbarazzante per i pacifisti a Firenze: domenica pomeriggio, mentre era in corso un corteo...

Stando alle prime informazioni la trasmissione sarebbe stata rilevata sulla frequenza di 7910 kHz e ricevuta a Milano alle 18:00 UTC del 3 marzo 2026. Lo stesso Shortwave Observer ha però invitato alla prudenza nell’interpretazione del segnale, sottolineando che l’uso della lingua persiana non implica automaticamente che l’emittente sia situata in Iran.

Guerre e attacchi ibridi, la mossa di Meloni e servizi: ecco l'unità di crisi

Il governo Meloni starebbe iniziando a lavorare per prepararsi a una possibile "crisi" sistemica per la sicure...

Intanto la guerra in Iran sembra allargarsi e coinvolgere la Nato. Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze dell'Alleanza Atlantica sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, spiegando che il missile è stato abbattuto dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano. Non sono state segnalate vittime né feriti, ha dichiarato il ministero della Difesa turco annunciando che parlerà del lancio del missile con gli alleati e con la Nato. 

tag
iran
milano
ilario piagnerelli

Torneo di Indian Wells Il dolore di Jannik Sinner: "Ci sono cose più importanti del tennis"

Iran, la guerra nel Golfo: la diretta. "Spari contro la Turchia", coinvolta la Nato

Ore d'ansia per i tifosi Mondiali 2026, choc a 4 mesi dal calcio d'inizio: "Tutto cancellato", cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

Meteo, uno strano 4 marzo: dove colpisce la bomba delle correnti umide

Meteo, uno strano 4 marzo: dove colpisce la bomba delle correnti umide

Redazione
Le Frecce fanno il cielo tricolore: sessantacinque anni di orgoglio

Le Frecce fanno il cielo tricolore: sessantacinque anni di orgoglio

Matteo Legnani
Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5: chiudono le scuole

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5: chiudono le scuole

Redazione
Chiara Poggi e il pc di Stasi, filmati porno: l'ultima verità

Chiara Poggi e il pc di Stasi, filmati porno: l'ultima verità

Redazione