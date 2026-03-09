Garlasco, perché Stasi ha chiamato "Militare" la cartella con i file pornografici

Torna a far discutere la cartella "Militare" presente sul pc di Alberto Stasi. Eppure secondo quanto emerso nelle perizie e nei documenti dell'indagine, la cartella non conteneva documenti militari o materiale relativo a forze armate, come il nome potrebbe far pensare. Al suo interno, infatti, erano presenti file multimediali di natura pornografica, in particolare: immagini e video pornografici scaricati da internet, file archiviati nel tempo e organizzati in sottocartelle e materiale di tipo amatoriale e commerciale. Insomma, il nome "Militare" è stato dunque scelto per nascondere il contenuto reale dei file.

Proprio quella cartella, sostengono i legali della famiglia Poggi, sarebbe stata aperta da Chiara Poggi la notte prima del delitto. "Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del Pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca", hanno riferito Paolo Reale e gli informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti.