Garlasco, "pc e immagini a luci rosse": chi porta in studio "in esclusiva" Giletti

Al centro della puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda lunedì 9 marzo alle 21.20 su Rai 3 il caso David Rossi, il manager Mps, la cui morte, secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, non è suicidio ma omicidio. Da qui la domanda: chi lo ha ucciso? E perché? Se ne parla in studio con la figlia Carolina Orlandi, l'avvocato della famiglia Carmelo Miceli e il presidente della Commissione Gianluca Vinci.

Come di consueto, poi, spazio a Michele Santoro. Il giornalista interverrà sullo "stato delle cose" in Italia e nel mondo. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta mettendo a dura prova la politica internazionale e nazionale: cosa accadrà nelle prossime settimane?