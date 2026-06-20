Versilia, follia del Suv svizzero davanti al Twiga: morto 17enne in scooter

Tragedia in Versilia, a pochi passi dal Twiga, il celebre stabilimento balneare di Pietrasanta e luogo d'incontro super-vip. Una tragedia innescata dalla folle manovra di un Suv svizzero. Il drammatico incidente si è verificato nella notte tra venedì 19 e sabato 20 giugno lungo il viale a mare, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Erano da poco passate le 4 quando uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato violentemente contro un Suv con targa Svizzera che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe effettuato un'inversione a U improvvisa.

L'impatto è stato devastante. Per uno dei due giovani, un ragazzo di 17 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. L'amico che viaggiava con lui è invece rimasto ferito in modo molto serio ed è stato soccorso dal personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero.

Dopo lo schianto, gli occupanti del Suv, che secondo le informazioni raccolte sarebbero stati tre, si sarebbero allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Un elemento sul quale stanno ora concentrando l'attenzione gli investigatori. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, il viale a mare è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.