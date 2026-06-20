Il terrorismo dell'emulazione: la nuova sfida per la sicurezza dell'Italia

Ci sono momenti nella vita di una Nazione nei quali è necessario fermarsi a riflettere con lucidità e senso di responsabilità. Senza cedere all’allarmismo, ma senza nemmeno sottovalutare fenomeni che rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza pubblica, per la convivenza civile e per la stessa tenuta democratica della Repubblica.

Negli ultimi mesi l’Italia è stata interessata da una serie di episodi che, pur appartenendo a contesti differenti, hanno riportato al centro dell’attenzione il tema dell’estremismo violento e della radicalizzazione sia essa islamica che anarchica e di qualsiasi matrice estremista. Da una parte le recenti vicende legate al terrorismo di matrice jihadista emerse tra Reggio Emilia e Modena, dall’altra le inchieste che hanno riguardato ambienti dell’anarchismo insurrezionalista e le indagini sui sabotaggi delle infrastrutture ferroviarie strategiche del Paese.

Fatti diversi tra loro, ma accomunati da un elemento che non può essere ignorato: il ricorso alla violenza come strumento per colpire la società, le istituzioni e lo Stato.

A Reggio Emilia le forze dell’ordine hanno recentemente arrestato un giovane accusato di reati legati al terrorismo internazionale. Secondo quanto contestato dagli investigatori, il soggetto avrebbe manifestato adesione all’ideologia dello Stato Islamico e avrebbe sviluppato progetti violenti che, secondo l’accusa, avrebbero potuto rappresentare un serio pericolo per la collettività. Saranno naturalmente la magistratura e gli eventuali successivi gradi di giudizio ad accertare definitivamente ogni responsabilità, ma l’operazione conferma ancora una volta l’importanza dell’attività preventiva svolta dagli apparati di sicurezza.

Anche quanto accaduto a Modena ha contribuito ad alimentare il dibattito sul fenomeno della radicalizzazione e della violenza individuale. Pur trattandosi di una vicenda autonoma e sottoposta alle valutazioni dell’autorità giudiziaria, l’episodio ha dimostrato come singoli individui possano improvvisamente trasformarsi in un grave pericolo per l’incolumità pubblica, generando paura e insicurezza all’interno delle comunità locali.

Parallelamente, sul fronte dell’estremismo anarchico insurrezionalista, le recenti operazioni delle forze dell’ordine hanno portato all’esecuzione di misure cautelari nell’ambito delle indagini relative ai sabotaggi della rete ferroviaria ad alta velocità. Secondo le accuse formulate dagli inquirenti, alcuni soggetti avrebbero preso parte ad azioni finalizzate a danneggiare infrastrutture strategiche dello Stato.

Si tratta di contestazioni particolarmente gravi. Le infrastrutture ferroviarie rappresentano un servizio essenziale per milioni di cittadini e qualunque tentativo di comprometterne il funzionamento non produce soltanto danni economici, ma può esporre a rischi concreti lavoratori, tecnici, viaggiatori e intere comunità.

Altrettanto inquietanti sono alcune vicende che negli anni hanno interessato ambienti riconducibili all’anarchismo radicale. In particolare, ha suscitato grande attenzione il caso dei due militanti anarchici deceduti perché saltati in aria mentre probabilmente stavano cercando di produrre un ordigno esplosivo a Roma in seguito a un’esplosione verificatasi mentre si trovavano all’interno di un immobile abbandonato. Anche in quel caso sono state svolte approfondite indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali finalità delle attività che stavano svolgendo. Al di là degli accertamenti giudiziari, resta il dato oggettivo della pericolosità di chi sceglie di percorrere la strada della violenza e degli ordigni artigianali come forma di lotta politica.

A tutto questo si aggiungono le immagini che periodicamente arrivano dalle piazze italiane. Nella stragrande maggioranza dei casi le manifestazioni si svolgono in modo pacifico e nel pieno rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione. Tuttavia esistono frange estremiste che sfruttano tali occasioni per provocare scontri con le forze dell’ordine, compiere atti vandalici, devastare beni pubblici e privati, incendiare oggetti, danneggiare attività commerciali, aggredire le forze dell’ordine e creare situazioni di forte tensione sociale.

È importante ribadire una distinzione fondamentale. Il diritto di manifestare rappresenta uno dei pilastri della democrazia. La violenza, invece, non è mai una forma di partecipazione democratica. Chi utilizza il dissenso come pretesto per devastare una città, aggredire appartenenti alle forze dell’ordine o danneggiare beni pubblici e privati non sta esercitando un diritto costituzionale: sta violando la legge. È deve essere chiamato con il proprio nome: criminale.

Di fronte a questi fenomeni, il primo riconoscimento deve andare alle istituzioni della Repubblica e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un particolare plauso merita il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’attenzione costantemente dedicata ai temi della sicurezza e della prevenzione delle minacce che possono colpire il nostro Paese in tutti questi anni. Un doveroso riconoscimento va a tutti i prefetti d’Italia, che tutti i giorni lavorano sul campo con spirito di abnegazione per garantire la sicurezza coordinando, tutte le forze di polizia presenti nelle città. Un riconoscimento va altresì al Capo della Polizia , Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante Generale della Guardia di Finanza, ai vertici e agli operatori dei servizi di intelligence e, più in generale, a tutte le donne e gli uomini delle Forze di Polizia e delle Forze Armate impegnati nelle attività di prevenzione, controllo del territorio, investigazione e contrasto alle minacce interne ed esterne.

Dietro ogni operazione conclusa con successo, dietro ogni attentato sventato, dietro ogni indagine che consente di individuare soggetti pericolosi prima che possano passare all’azione, vi sono sacrificio, professionalità, preparazione, spirito di servizio e un lavoro quotidiano spesso svolto lontano dai riflettori.

È grazie a questo impegno costante che la Repubblica Italiana continua a dimostrare una straordinaria capacità di difendere i propri cittadini, le proprie istituzioni democratiche e i principi costituzionali che rappresentano il fondamento della nostra convivenza civile.

A tutti coloro che indossano una divisa, a chi opera nei reparti investigativi, nelle centrali operative, nei servizi di intelligence e negli uffici giudiziari deve andare la gratitudine sincera di tutti quei cittadini che credono nello Stato di diritto, nella legalità e nelle istituzioni democratiche.

Ma proprio osservando questi episodi emerge quella che probabilmente rappresenta la sfida più difficile dei prossimi anni.

Se le organizzazioni estremiste già conosciute sono da tempo oggetto di monitoraggio da parte degli apparati di sicurezza, esiste una minaccia molto più difficile da individuare e prevenire: il fenomeno dell’emulazione.

L’emulatore spesso non appartiene a una struttura organizzata. Non frequenta necessariamente ambienti estremisti conosciuti. Non riceve ordini da una catena gerarchica. Può radicalizzarsi da solo, attraverso contenuti reperiti online, propaganda ideologica, social network o semplicemente osservando episodi di violenza che ottengono grande visibilità mediatica.

È una minaccia particolarmente insidiosa perché nasce spesso nell’isolamento e si sviluppa lontano dai tradizionali circuiti di reclutamento. Chi sceglie di emulare un attentatore, un sabotatore o un estremista violento può maturare il proprio percorso senza lasciare segnali facilmente identificabili. Oggi il rischio può arrivare anche da individui isolati che decidono di imitare modelli di violenza osservati altrove, convinti di poter trasformare il proprio odio, il proprio disagio o il proprio fanatismo in azioni concrete contro la società.

Naturalmente occorre sempre evitare generalizzazioni. L’estremismo jihadista non rappresenta tutto il mondo islamico, così come l’anarchismo violento non rappresenta chi esprime legittimamente le proprie idee politiche attraverso strumenti democratici. La stragrande maggioranza delle persone appartenenti a ogni comunità religiosa, culturale e politica vive nel pieno rispetto delle leggi e dei valori costituzionali.

Proprio per questo è importante isolare con decisione coloro che scelgono la strada della violenza.

Chi pianifica attentati, chi utilizza la paura come strumento di pressione politica, chi colpisce infrastrutture pubbliche, chi mette a rischio l’incolumità dei cittadini e degli operatori dello Stato deve rispondere delle proprie azioni davanti alla legge. Saranno sempre le autorità giudiziarie a qualificare giuridicamente i singoli fatti e ad accertare le responsabilità individuali, ma non può esserci alcuna ambiguità nella condanna di ogni forma di estremismo violento.

In questa vera e propria battaglia per la tutela della sicurezza pubblica, della convivenza civile e delle istituzioni democratiche, il compito non può però essere affidato esclusivamente alle forze dell’ordine, alla magistratura, all’intelligence e agli organismi dello Stato preposti alla sicurezza nazionale.

Anche noi cittadini dobbiamo avere delle responsabilità in merito alla sicurezza.

Una comunità attenta, responsabile e collaborativa rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire minacce e pericoli. Segnalare tempestivamente alle autorità competenti comportamenti anomali, situazioni sospette o circostanze che possano destare preoccupazione significa contribuire concretamente alla sicurezza della propria comunità.

Non si tratta di alimentare paure o sospetti indiscriminati, ma di esercitare un dovere civico fondato sul senso di responsabilità e sul rispetto delle istituzioni.

Molte attività investigative e numerose operazioni di prevenzione hanno potuto svilupparsi anche grazie alla collaborazione di cittadini che hanno scelto di non ignorare segnali potenzialmente rilevanti. Chi vive un quartiere, frequenta una scuola, un luogo di lavoro o una comunità locale può talvolta cogliere elementi che meritano di essere portati all’attenzione delle autorità competenti. Famiglie, scuole, associazioni, istituzioni, operatori sociali e semplici cittadini possono svolgere un ruolo importante nel riconoscere precocemente fenomeni di isolamento, radicalizzazione, violenza o comportamenti che richiedano approfondimenti da parte degli organi preposti.

Solo attraverso una vera alleanza tra Stato e società civile sarà possibile individuare tempestivamente i segnali di pericolo, prevenire tragedie, contrastare i fenomeni di emulazione e continuare a garantire sicurezza, libertà e legalità.

La sicurezza è un bene comune. Non appartiene soltanto alle istituzioni e non può essere delegata esclusivamente a chi indossa una divisa.

È una responsabilità condivisa che richiede l’impegno quotidiano di tutti.

Perché soltanto con l’unione delle forze, con la fiducia nelle istituzioni democratiche, con il rispetto della legge e con la collaborazione tra cittadini e Stato sarà possibile continuare a difendere la Repubblica Italiana da chi sceglie la strada dell’odio, della violenza e dell’estremismo.

La sicurezza della nostra comunità, oggi più che mai, dipende dall’impegno di tutti noi.