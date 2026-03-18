Garlasco, Andrea Sempio accusa a Dritto e Rovescio: "Alberto Stasi, il carnefice"

Ritorniamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di martedì 13 marzo. Ospite in studio ecco Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta nel delitto di Garlasco, un giallo che resta, inevitabilmente, sempre al centro della scena.

Si parla di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. E Del Debbio chiede a Sempio: "Stasi per lei è una vittima o un carnefice?". Dunque un lungo silenzio, prima di esclamare: "Carnefice". "Perché ci ha pensato un po'?", chiede Del Debbio. E la risposta di Sempio è di quelle pesanti: "Ho dovuto riflettere un attimo perché ogni volta che mi chiedono di lui ho un problema: le carte dei processi che lo hanno portato alla condanna non le ho viste e non credo neppure che basti leggerle così e dire bah, le ho lette e le ho capite, altrimenti non ci sarebbero tre gradi di giudizio e Cassazione, non è così semplice", premette Sempio.