Garlasco, Andrea Sempio accusa a Dritto e Rovescio: "Alberto Stasi, il carnefice"

Ritorniamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di martedì 13 marzo. Ospite in studio ecco Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta nel delitto di Garlasco, un giallo che resta, inevitabilmente, sempre al centro della scena.
Si parla di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. E Del Debbio chiede a Sempio: "Stasi per lei è una vittima o un carnefice?". Dunque un lungo silenzio, prima di esclamare: "Carnefice". "Perché ci ha pensato un po'?", chiede Del Debbio. E la risposta di Sempio è di quelle pesanti: "Ho dovuto riflettere un attimo perché ogni volta che mi chiedono di lui ho un problema: le carte dei processi che lo hanno portato alla condanna non le ho viste e non credo neppure che basti leggerle così e dire bah, le ho lette e le ho capite, altrimenti non ci sarebbero tre gradi di giudizio e Cassazione, non è così semplice", premette Sempio.
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"Dunque - riprende - quando io dico che il colpevole è Stasi dall'altra parte mi sento chiedere: cosa ne pensi di quell'indizio, di quella cosa? E io non ne posso parlare, non ho studiato quelle cose e non è materia mia", rimarca. "Vedendo quello che io ho visto oggi nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti quelle vecchie condanne. Dunque, ad oggi, quella condanna non la vedo come una condanna ingiusta, non vedo nulla che la vada a smontare per ora. Quindi per me è il carnefice", conclude Andrea Sempio con un netto, chiaro e inedito atto di accusa rivolta a Stasi.