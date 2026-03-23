Il furbo non pensa al bene comune. E pesa sugli onesti

C’è una parola che in Italia continua a godere di una considerazione sproporzionata rispetto ai suoi effetti reali: furbizia. Nel linguaggio comune viene spesso evocata con indulgenza, talvolta persino con compiacimento, come se fosse una qualità utile per orientarsi in un sistema complesso e poco funzionale. Essere furbi, si dice, significa “sapersela cavare”. Ma questa narrazione merita di essere messa in discussione. L’etimologia è istruttiva. Furbo viene ricondotto al latino tardo furvus, “scuro, torbido”, da cui deriva l’idea di opacità morale. A questa radice si affianca l’influenza di fur, ladro. Non si tratta di un dettaglio secondario: la furbizia nasce, storicamente e culturalmente, come capacità di ottenere un vantaggio aggirando norme condivise, non come espressione di intelligenza costruttiva. Eppure, nell’immaginario collettivo, il furbo è spesso descritto come colui che trova soluzioni alternative, che evita gli ostacoli, che non resta imprigionato dalle regole. Il punto è che la furbizia non è una virtù civica. È una strategia individuale per il breve periodo. Non migliora il funzionamento del sistema, lo sfrutta. E quando il sistema cede, il costo ricade sulla collettività. Dal punto di vista etico, quindi, è importante distinguere la furbizia dall’astuzia. L’astuzia può essere creativa, legittima, persino necessaria: risolve problemi senza produrre danni collaterali. La furbizia, invece, si fonda su un principio diverso: il vantaggio personale ottenuto a scapito degli altri o delle regole comuni.

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Gli esempi sono quotidiani: chi salta una fila, chi evade “solo un po’”, chi aggira una norma perché “tanto lo fanno tutti”. È il professionista che lavora confidando nella disattenzione altrui, il collega che si appropria di meriti non suoi, il cittadino che considera le regole un fastidio riservato agli ingenui. Nel breve periodo questi comportamenti possono risultare efficaci. Nel lungo periodo, però, producono un effetto corrosivo: indeboliscono la fiducia reciproca. Una società in cui la furbizia è diffusa è una società costretta a moltiplicare controlli, sanzioni, procedure.

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La furbizia si riconosce facilmente dal linguaggio che la accompagna. Ha sempre una giustificazione pronta: “non avevo alternativa”, “lo fanno tutti”, “se non lo facevo io, lo faceva un altro”. Il comportamento etico, al contrario, non ha bisogno di alibi automatici. Si fonda sulla responsabilità, non sulla scusa. Contrastare questa cultura della furbizia richiede innanzitutto un cambio di sguardo. Significa smettere di ammirare il furbo, di trattarlo con ironia complice, di trasformarlo in un modello implicito. Significa premiare competenza, correttezza, affidabilità, anche quando non fanno notizia. In un contesto che confonde la furbizia con l’intelligenza, l’onestà rischia di apparire come una debolezza. Sarebbe un grave errore. L’onestà non è mancanza di ingegno: è una forma di lungimiranza collettiva. Forse è arrivato il momento di dirlo senza indulgenze: il furbo non è più capace degli altri. È solo meno disposto a contribuire al bene comune. E il conto, prima o poi, non viene presentato a uno solo. Lo paghiamo tutti.