Referendum, malore improvviso: muore rilevatore al seggio, dramma a Palermo

È morto per un malore improvviso un architetto del comune di Palermo, in servizio presso l'Ufficio Traffico e Mobilità urbana, che durante le operazioni elettorali ha svolto l'incarico di rilevatore di dati all'Istituto comprensivo Scelsa di via Giovanni Villani. Lo hanno reso noto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l'assessore ai Servizi elettorali, Dario Falzone. "In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione attorno alla famiglia dell'architetto Flaminio Puma, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, esprimendo affermano - la nostra più sentita vicinanza per una perdita che colpisce profondamente".

Una tragedia simile è avvenuta nella mattinata di oggi a Cascina, in provincia di Pisa, dove un uomo di 87 anni ha avuto un malore e si è accasciato davanti alla scuola che ospitava il seggio. L'anziano era appena uscito dal seggio 33, allestito nell'istituto elementare della frazione di Musigliano, quando si è sentito male e ha perso i sensi. In un primo momento è stato soccorso dai carabinieri della stazione di Pontedera che si trovavano al seggio per le operazioni di vigilanza. Poi è arrivato, tempestivamente, anche il personale sanitario del 118, che ha cercato di rianimarlo ma invano. Purtroppo non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Per lui non c'era più niente da fare. Allertati i carabinieri e la polizia municipale, giunti davanti alla scuola per effettuare i rilievi e coordinare le indagini.