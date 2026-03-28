Attenzione alla truffa del pacco in giacenza: cosa si nasconde dietro un sms

Negli ultimi anni, le truffe che sfruttano il nome di noti corrieri sono aumentate in modo significativo, diventando una delle forme di raggiro più diffuse in Italia. Non si tratta di un problema del corriere in sé, ma di un meccanismo ben studiato: i truffatori utilizzano marchi affidabili e riconoscibili per colpire le persone e spesso capita quando stanno aspettando una consegna. con l’esplosione dell’e-commerce, infatti, ricevere pacchi è diventata un’abitudine quotidiana. Ed è proprio su questa normalità che si basa la truffa: un messaggio che parla di una spedizione non sorprende più nessuno, anzi sembra perfettamente plausibile. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Da una parte c’è la fiducia ad esempio il nome di un corriere familiare e rassicurante, dall’altra c’è l’urgenza, costruita ad arte per spingere a reagire senza riflettere. Il risultato è una trappola in cui anche persone attente possono cadere.

La forma più diffusa è quella del falso SMS, noto anche come smishing. Il messaggio è breve, diretto e apparentemente credibile: avvisa di un pacco bloccato o in giacenza e invita a cliccare su un link per completare la consegna. A quel punto, la vittima viene indirizzata verso un sito che imita in modo molto convincente quello ufficiale: stessi colori, stesso logo, stessa struttura. Qui viene chiesto di inserire dati personali e, soprattutto, i dati della carta di pagamento. La cifra richiesta è spesso minima, da pochi centesimi a due euro, proprio per non destare sospetti. Ma è solo un’esca: una volta inserite le informazioni, i truffatori possono utilizzarle per operazioni ben più consistenti. Non tutte le truffe però si fermano a un semplice messaggio. In alcuni casi il raggiro è più elaborato. Può arrivare una telefonata da parte di un presunto operatore che conferma una consegna, chiede informazioni o propone modifiche. Questo contatto serve a rendere la situazione ancora più credibile e preparare il terreno a una richiesta di denaro. Nei casi più sofisticati si arriva persino alla consegna di un pacco non ordinato, con richiesta di pagamento in contrassegno. Chi apre la porta si trova davanti una situazione apparentemente normale e, senza verificare, paga convinto che si tratti di un acquisto fatto magari da un familiare. Nonostante la crescente credibilità di queste truffe, esistono segnali che possono aiutare a riconoscerle. Messaggi troppo generici, link con indirizzi sospetti, richieste di pagamento via SMS o telefonate da numeri non ufficiali sono tutti elementi che devono far scattare un campanello d’allarme. Anche piccoli errori nel testo o un tono insolitamente urgente possono essere indizi importanti.

Ed è proprio la fretta uno degli strumenti principali dei truffatori. Spingere a “fare subito” serve a evitare che la vittima si fermi a riflettere o a verificare. In questi casi, rallentare è già una forma di difesa. Proteggersi è possibile, ma richiede attenzione. La regola più importante è non fidarsi mai dei link ricevuti via SMS. Se si vuole controllare una spedizione, è sempre meglio farlo accedendo direttamente al sito ufficiale del corriere. Allo stesso modo, è fondamentale non inserire dati personali o bancari su pagine raggiunte tramite messaggi o contatti sospetti. Un principio semplice può aiutare a evitare molti problemi: i corrieri non chiedono pagamenti tramite SMS per consegne standard. Quando succede, è quasi sempre una truffa.

Il fenomeno è destinato a crescere. Con l’aumento degli acquisti online e delle spedizioni, i tentativi di raggiro diventeranno sempre più frequenti e sofisticati. Le truffe funzionano non perché siano perfette, ma perché arrivano nel momento giusto. Per questo, la difesa più efficace resta la più semplice: fermarsi un attimo prima di cliccare.