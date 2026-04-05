Papa Leone, sorpresa a San Pietro: dove si spinge in papamobile

Una Pasqua di sorprese e fuoriprogramma, quella di Papa Leone XIV: la prima da quando è salito al Soglio pontificio. Al termine della benedizione Urbi et Orbi il Pontefice si è concesso un bagno di folla a bordo della jeep bianca. Il mezzo arriva anche su viale della Conciliazione dove sono in migliaia si accalcano lungo le transenne.

I fedeli sono rimasti spiazzati dalla "sortita" di Leone dopo il potente messaggio recitato come da tradizione dalla Loggia delle benedizioni. Papa Prevost è prima tornato a Piazza San Pietro per salutare i tanti presenti. Quindi ha deciso di salire sulla papamobile e oltrepassare Piazza San Pietro, proprio per salutare anche i pellegrini che sono in Via della Conciliazione perché la piazza non ha potuto contenerli tutti.

"Buona Pasqua! Portate a tutti la gioia di Gesù risorto e presente in mezzo a noi". E' l'augurio di Pasqua rivolto da Papa Leone al mondo e pronunciato in dieci lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco, arabo, cinese e latino.

"In questo giorno di festa, abbandoniamo ogni volontà di contesa, di dominio e di potere, e imploriamo il Signore che doni la sua pace al mondo funestato dalle guerre e segnato dall'odio e dall'indifferenza che ci fanno sentire impotenti di fronte al male. Al Signore raccomandiamo tutti i cuori che soffrono e attendono la vera pace che solo Lui può dare. Affidiamoci a Lui e apriamogli il nostro cuore! Solo Lui fa nuove tutte le cose! Buona Pasqua!", ha concluso il Pontefice.