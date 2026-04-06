Garlasco, ribaltone in vista? "Da dove è fuggito il killer"

Intanto a voler dire la sua su Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara, è stata una sua professoressa. "Stasi non era affatto senza emozioni, se veniva interrogato si agitava e gli tremava la voce, riconsegnava i compiti umidi di sudore. La telefonata al 118 la mattina dell'omicidio? Era quella la sua voce ". È quanto ha scritto una prof di liceo di Stasi in una lettera alla trasmissione Ore 14 Sera. La donna, che non vuole essere nominata, è stata insegnante di Stasi fino alla quinta del liceo scientifico Angelo Omodeo di Mortara.

"Ho un ottimo ricordo di Stasi come allievo e come persona - ha sottolineato la professoressa nella lettera -. Come persona era sempre molto educato e mai aveva una parola fuori posto, il classico ragazzo di buona famiglia che era stato allevato nel migliore dei modi. Come allievo era molto preciso e puntuale nel suo lavoro scolastico e non mi è mai capitato di riprenderlo per qualche mancanza. Durante le interrogazioni pur essendo sempre preparato si agitava e gli tremava la voce". "Vorrei dire a chi lo giudica per la sua telefonata al 118 la mattina del delitto, telefonata che può sembrare fredda e senza emozioni - ha aggiunto - che quella è proprio la sua voce. E a chi lo definisce il 'biondino dagli occhi di ghiaccio' posso assicurare che non era affatto un ragazzo senza emozioni. Anzi, posso raccontarvi un aneddoto: dopo ogni compito in classe i suoi fogli erano sempre umidi di sudore dall'agitazione".