Bra, "stuprata dopo la festa promozione": i 3 calciatori sotto accusa

Tre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza. Lo rivela La Stampa, ripercorrendo le tappe di un'inchiesta che la procura di Asti ha condotto dopo la denuncia di una studentessa universitaria. L'Ansa ha potuto verificare le accuse rivolte ai tre calciatori. In fase di indagine, la giovane è finita in ospedale più volte per aver tentato il suicidio. Al momento è in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi.

Le difese degli ex calciatori sostengono l'assoluta mancanza di responsabilità penale dei loro assistiti. I fatti la sera del 30 maggio scorso, negli ultimi giorni della stagione calcistica che aveva visto la squadra cuneese, all'epoca militante in serie D, conquistare una storica promozione in C. Sono indagati Fausto Perseu, di 23 anni, romano, oggi nella rosa del Giulianova, Alessio Rosa, di 22 anni, di Tivoli (Roma), in forza al Ligorna (accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali) e Christ Jesus Mawete (20), di Mondovì (Cuneo), il quale ora milita nel Livorno.