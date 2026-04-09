Sindaca stupra 16enne al party in piscina, la testimonianza-choc dei figli

Misty Roberts, 43 anni, ex sindaca di DeRidder in Louisiana, è stata condannata per abuso sessuale nei confronti di un ragazzo di 16 anni. I fatti risalgono al luglio 2024, durante una festa in piscina nella sua villa, mentre ricopriva il secondo mandato da sindaca.Secondo l’accusa, la donna ha avvicinato il minorenne, che era visibilmente ubriaco e amico di suo figlio, lo ha portato in una camera al piano superiore della villa e ha avuto un rapporto sessuale con lui. Non si è fermata neanche quando il ragazzo ha vomitato a causa dell’alcol.I figli della Roberts, coetanei della vittima, hanno testimoniato in tribunale di aver visto la madre allontanarsi insieme al ragazzo.

Dopo l’episodio, la donna non ha nascosto quanto accaduto: ha chiesto ai figli di mentire, arrivando a inviare un messaggio a uno di loro con la frase "Mentite fino alla morte". Circostanza confermata anche dall’ex marito Duncan Clanton.Roberts ha inoltre ordinato tramite l’app DoorDash una pillola contraccettiva d’emergenza. La madre della vittima le ha scritto per accertarsi che non fosse incinta, e lei ha risposto rassicurandola di aver preso "la pillola del giorno dopo".