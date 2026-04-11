Garlasco, terremoto-Bruzzone: "Chi ha in mano quegli audio decisivi"

Ancora il delitto di Garlasco. E ancora quegli audio misteriosi che potrebbero contenere una chiave di volta in questo mistero infinito. E ancora una volta a parlare di quegli audio è Roberta Bruzzone. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, la criminologa ha risposto alle domande del conduttore Gianluigi Nuzzi, tornando su materiali che, a suo dire, potrebbero aprire nuovi scenari sul caso di Garlasco. Al centro dell’attenzione ci sono alcune registrazioni audio che delineerebbero una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, coinvolgendo tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani.
"Con questi audio siamo a un ottimo punto - dice la criminologa nella puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete 4 il 10 aprile -. Sono tre i soggetti agenti: Stefania Cappa in regia, Andrea Sempio è l'esecutore unitamente a Michele Bertani (l'amico morto suicida, ndr). La pista alternativa sarebbe questa: tre soggetti sulla scena legati al movente cocaina".
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Nel dialogo in studio emerge anche il tema della mancata consegna del materiale agli inquirenti. "Ma perché non sono ancora stati depositati in procura?", chiede Nuzzi. "Gli audio sono nelle mani sicure di un avvocato che sa come le deve gestire - dice ancora Bruzzone - Non sono ancora stati depositati in Procura perché servono passaggi formali [...] non è un avvocato delle gemelle Cappa. I reati che si possono ipotizzare sono diversi: ci sono dichiarazioni su azioni commesse che configurano una serie di reati procedibili d'ufficio. Se divento più esplicita rischio di compromettere i contenuti finché non saranno resi pubblici".
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Un passaggio che lascia intendere possibili sviluppi investigativi è quello relativo ai riscontri: "Sì, è questo il problema... che i riscontri ci sono". Infine, sull’ipotesi di interferenze: "Possiamo ipotizzare un'influenza indebita per motivazioni legate a questioni personali. Poi sarà un magistrato a valutare", conclude Bruzzone.