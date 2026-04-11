Garlasco, terremoto-Bruzzone: "Chi ha in mano quegli audio decisivi"

Ancora il delitto di Garlasco. E ancora quegli audio misteriosi che potrebbero contenere una chiave di volta in questo mistero infinito. E ancora una volta a parlare di quegli audio è Roberta Bruzzone. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, la criminologa ha risposto alle domande del conduttore Gianluigi Nuzzi, tornando su materiali che, a suo dire, potrebbero aprire nuovi scenari sul caso di Garlasco. Al centro dell’attenzione ci sono alcune registrazioni audio che delineerebbero una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, coinvolgendo tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani.

"Con questi audio siamo a un ottimo punto - dice la criminologa nella puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete 4 il 10 aprile -. Sono tre i soggetti agenti: Stefania Cappa in regia, Andrea Sempio è l'esecutore unitamente a Michele Bertani (l'amico morto suicida, ndr). La pista alternativa sarebbe questa: tre soggetti sulla scena legati al movente cocaina".