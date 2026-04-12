Garlasco, i 2 sms tra Sempio e Marco Poggi nel pc di Chiara: ecco cosa rivelano

Dall'analisi del pc di Chiara Poggi emergono dei messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi, il fratello della vittima. Gli approfondimenti informatici disposti nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco continuano a restituire nuovi elementi, anche se non tutti si rivelano decisivi sul piano investigativo. In questo caso, il lavoro degli specialisti si è concentrato su una ricerca mirata all’interno dei file e delle conversazioni archiviate nel computer della giovane, con l’obiettivo di individuare eventuali riferimenti ad Andrea Sempio, oggi indagato.

L’attività tecnica ha portato all’individuazione di alcune tracce risalenti al 2006, ma senza evidenziare un legame diretto tra la vittima e l’indagato. Gli esperti hanno infatti scandagliato documenti e chat utilizzando come parola chiave il cognome “Sempio”, rintracciando così una serie di conversazioni in cui il nome compare in maniera indiretta, all’interno di scambi tra amici legati a Marco Poggi.

Tra questi contatti figurano persone appartenenti alla cerchia storica del fratello di Chiara, tra cui Freddi, De Asibetti e Capra. Le conversazioni emerse delineano un contesto relazionale circoscritto a quel gruppo di amicizie, senza però fornire elementi che possano suggerire un’interazione diretta tra Sempio e la vittima.

Proseguendo nelle verifiche, gli investigatori hanno individuato anche due messaggi attribuiti allo stesso Andrea Sempio, conservati nel computer di famiglia. Si tratta di comunicazioni inviate a Marco Poggi e datate entrambe al 2006, che riguardano aspetti della vita quotidiana.

Nel primo messaggio, datato 25 maggio, si legge: "Avevi pure il dubbio che non lo passavo? Comunque l'ho passato con due errori e dalla prossima settimana si inizieranno le guide". Il contenuto fa riferimento al superamento dell’esame di guida, un tema del tutto ordinario che non presenta collegamenti con vicende investigative.

Il secondo messaggio, del 2 agosto dello stesso anno, riporta invece: "Freddi mi ha detto che all'esame è tra i primi, quindi vado là verso le 9. Al massimo ci vediamo lì". Anche in questo caso si tratta di un testo legato a impegni personali e organizzativi, privo di elementi rilevanti sotto il profilo dell’indagine.