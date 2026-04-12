Massa, papà ucciso davanti al figlio: fermati due ragazzi, ecco chi sono

Sono stati identificati tutti i giovani coinvolti nell'omicidio di Massa, dove il 47enne Giacomo Bongiorni è rimasto coinvolto in un episodio di violenza nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal municipio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in compagnia di familiari e amici quando la situazione è degenerata. All’origine dell’aggressione un richiamo rivolto ad alcuni giovani, invitati a smettere di lanciare bottiglie contro una vetrina.

A quel punto almeno quattro o cinque persone lo avrebbero accerchiato, fino a farlo cadere a terra. E nell’impatto Bongiorni avrebbe battuto violentemente la testa, andando poi in arresto cardiaco. Adesso la procura di Massa ha disposto il fermo di due maggiorenni, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, e di un minorenne per la morte dell'uomo. L'accusa, al momento, è di concorso in omicidio volontario. Nel gruppo che ha aggredito il 47enne, però, ci sarebbero stati anche dei minorenni.