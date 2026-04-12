Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Massa, papà ucciso davanti al figlio: fermati due ragazzi, ecco chi sono

di
Libero logo
domenica 12 aprile 2026
Massa, papà ucciso davanti al figlio: fermati due ragazzi, ecco chi sono

2' di lettura

Sono stati identificati tutti i giovani coinvolti nell'omicidio di Massa, dove il 47enne Giacomo Bongiorni è rimasto coinvolto in un episodio di violenza nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal municipio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in compagnia di familiari e amici quando la situazione è degenerata. All’origine dell’aggressione un richiamo rivolto ad alcuni giovani, invitati a smettere di lanciare bottiglie contro una vetrina.

A quel punto almeno quattro o cinque persone lo avrebbero accerchiato, fino a farlo cadere a terra. E nell’impatto Bongiorni avrebbe battuto violentemente la testa, andando poi in arresto cardiaco. Adesso la procura di Massa ha disposto il fermo di due maggiorenni, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, e di un minorenne per la morte dell'uomo. L'accusa, al momento, è di concorso in omicidio volontario. Nel gruppo che ha aggredito il 47enne, però, ci sarebbero stati anche dei minorenni. 

I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo a identificare tutti i soggetti coinvolti, ha spiegato la procura. E sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini. Il pm di turno nella mattinata di oggi ha proceduto a interrogatori e audizioni di testimoni. Le indagini sono svolte in collaborazione con la procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova. Ulteriori elementi utili potranno arrivare dall'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni. La prossima settimana, inoltre, davanti al gip del Tribunale di Massa ci saranno gli interrogatori di garanzia. 

Massa, aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne

Aggredito e ammazzato, davanti agli occhi del figlio di solo 11 anni. Una tragedia atroce, quella che si è consum...
tag
massa carrara
giacomo bongiorni

Papà ucciso davanti al figlio Massa, il sindaco: "Una tragedia ingiusta, la comunità è scossa"

Orrore a Massa Massa, aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne

Violenza rossa "Meloni appesa", la sinistra odia: dove appare questa scritta

ti potrebbero interessare

Azzurra Canuti, la scomparsa e l'ultima telefonata: "Ha risposto un ragazzo"

Azzurra Canuti, la scomparsa e l'ultima telefonata: "Ha risposto un ragazzo"

Redazione
Grazia a Nicole Minetti, il mistero dell'asse tra "Fatto Quotidiano" e Rai

Grazia a Nicole Minetti, il mistero dell'asse tra "Fatto Quotidiano" e Rai

Garlasco, i 2 sms tra Sempio e Marco Poggi nel pc di Chiara: ecco cosa rivelano

Garlasco, i 2 sms tra Sempio e Marco Poggi nel pc di Chiara: ecco cosa rivelano

Luca Spada, le intercettazioni-choc: "Questi poveri vecchietti devono andare dal buon Dio"

Luca Spada, le intercettazioni-choc: "Questi poveri vecchietti devono andare dal buon Dio"