Giacomo Bongiorni, il mistero della testata: cosa è successo prima del pestaggio fatale

La vittima, Giacomo Bongiorni (47 anni), e gli aggressori non si conoscevano prima dei fatti. Lo ha confermato il procuratore capo di Massa, Piero Capizzoto, durante il punto sull’indagine per omicidio volontario in concorso.Due maggiorenni (di 19 e 23 anni) e un minorenne sono stati arrestati; altri due minorenni (16 e 17 anni) risultano indagati.

I due maggiorenni hanno piccoli precedenti penali, ma non per rissa. Nei prossimi giorni si terranno gli interrogatori davanti al gip per gli adulti e, a Genova, per i minori. Secondo una versione fornita da uno dei ragazzi coinvolti e dal padre di uno degli arrestati, come riporta LaStampa, sarebbe stato Bongiorni a colpire per primo (forse con una testata), scatenando la reazione del gruppo.

Gli indagati sostengono di essersi difesi. L’avvocato di uno di loro invita alla prudenza: serviranno filmati, testimonianze e prove per verificare questa ricostruzione.Il procuratore ha precisato che Bongiorni è stato colpito più volte, anche dopo essere caduto a terra. Non è ancora possibile stabilire con certezza quale sia stato il colpo mortale: si attende l’esito dell’autopsia. L’accusa al momento è di concorso in omicidio volontario.Le indagini, coordinate con la Procura per i Minorenni di Genova, proseguono con l’acquisizione di testimonianze e videoregistrazioni. Al momento non è previsto un allargamento dell’inchiesta ad altre persone.